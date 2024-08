V Bratislave je priemerná mzda 2162 eur.

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil priemerné mzdy, ktoré dostávajú zamestnanci v jednotlivých okresoch.

Najvyššie platy sú v okresoch na západe Slovenska. Priemerná mzda sa tu pohybuje od 1500 do takmer 2200 eur.

Najnižšie platy majú ľudia na východe a juhu stredného Slovenska. Mzda sa tu pohybuje v priemere od 1100 do 1300 eur.

Prečo je to dôležité: Vyššie mzdy na západe Slovenska v porovnaní s nižšími mzdami na východe a juhu stredného Slovenska naznačujú nerovnomerný ekonomický rozvoj v krajine.

Širší kontext: Najviac peňazí zarábajú ľudia v Bratislave. Priemerná mzda dosahuje výšku 2162 eur. Vyššie platy majú z východného Slovenska len v Košiciach, kde sa mzdy v priemere pohybujú okolo 1500 do takmer 2200 eur.

V kategórii zarábajúcich od 1161 do 1313 eur sú okresy Partizánske, Rimavská Sobota či Svidník. Sumu od 1316 do 1514 eur zarábajú ľudia v okresoch Pezinok, Brezno či Sobrance. Najviac peňazí od 1547 do 2162 eur dokážu ľudia zarobiť v Trenčíne, Leviciach či Žiline. Zvyšné údaje nájdeš na webe Štatistického úradu SR.

