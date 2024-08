Rusko aktuálne trápi nízka pôrodnosť. Vladimir Putin preto vyzval ženy, aby deti uprednostnili pred štúdiom či prácou.

Vladimir Putin odkázal ruských ženám, že ich úlohou je rodiť deti, variť dobrý boršč, postarať sa o manžela a byť dostatočne atraktívne, upozorňuje na telegramový príspevok skupiny Manželky SVO (špeciálna vojenská operácia) Denník N.

Putin si myslí, že ženy by mali začať rodiť už v osemnástich rokoch. Čím skôr odrodia prvé, tým skôr môžu rodiť ďalšie.

Ženy by podľa neho mali rodenie uprednostniť pre štúdiom či kariérou.

Prečo je to dôležité: Napriek tomu, že ruskí muži odchádzajú na front a v Rusku pociťujú nedostatok pracovnej sily, ženy by podľa mnohých politikov nemali zastávať „mužské“ funkcie ale mali by byť iba matkami a manželkami.

Citát: „Mnohé z našich starých mám a prababičiek mali sedem alebo osem detí a možno aj viac. Mali by sme zachovať a oživiť tieto nádherné tradície,“ povedal Vladimir Putin.

Širší kontext: Putina trápi nízka pôrodnosť v Rusku. Federácia od rozpadu Sovietskeho zväzu zápasí s množstvom demografických problémov vrátane starnutia obyvateľstva, odlivu mužov v dôsledku konfliktu na Ukrajine a najnižšej pôrodnosti za posledných 17 rokov. Tieto demografické trendy ohrozujú budúcnosť Ruska. Nezlepšilo sa to ani po tom, čo vláda prezident Vladimir Putin začal ponúkať veľkorysé príspevky a dotácie na hypotéky pre veľké rodiny.

Putin chce ženám rozdávať aj tituly, ak porodia 8 alebo 10 a viac detí.

