Extrémne horúčavy môžu spôsobiť, že ročne zomrie až 130-tisíc ľudí.

Ak budú obete horúčav v Európe naďalej neúmerne narastať, ich počet by sa mohol do konca storočia strojnásobiť. Uvádzajú to vedci v novej štúdii, ktorú zverejnili vo vedeckom časopise The Lancet.

Štúdia tiež potvrdzuje alarmujúce tempo globálneho otepľovania. Ak sa teplota na našej planéte bude aj naďalej zvyšovať, začne z tepla zomierať ešte viac ľudí ako z chladu. Ten v štatistikách vždy dominoval.

„Zmena klímy je spojená aj s nepriaznivými dôsledkami z hľadiska fyzického, duševného a komunitného zdravia a pohody, pretože sa zvyšuje frekvencia a intenzita extrémnych poveternostných javov, pribúdajú infekčné choroby, zhoršuje sa kvalita ovzdušia a klesá kvalita a bezpečnosť potravín a vody,“ varujú vedci.

Ročne môže zomrieť až 130-tisíc ľudí

Štúdia tvrdí, že keď oteplenie dosiahne tri stupne Celzia nad predindustriálnu úroveň, môže každý rok zomrieť takmer 130-tisíc ľudí. V súčasnosti je to približne 40-tisíc ľudí.

„Výsledky naznačujú, že zmena klímy by mohla predstavovať bezprecedentnú výzvu pre systémy verejného zdravotníctva, najmä v obdobiach extrémnych horúčav. Prognózy na koniec tohto storočia naznačujú nárast úmrtnosti v dôsledku horúčav vo všetkých regiónoch Európy,“ uvádzajú v štúdii.