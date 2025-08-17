Na stránke chýbajú informácie o zabezpečení pre prípad úpadku cestovných kancelárií a zákonom vyžadované identifikačné údaje.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na online cestovnú agentúru Airtravel, ktorá ponúka zájazdy prostredníctvom webovej stránky www.airtravel.sk. Inšpektori uvádzajú, že stránka pripomína prípady rizikového predaja a spotrebitelia by mali byť pri nákupe obozretní.
SOI konštatuje, že stránka zverejňuje nejasné identifikačné údaje. Prevádzkovateľ uvádza kontaktnú adresu v Slovenskej republike a zároveň údaje o nemeckej spoločnosti Air Travel Service GmbH. Subjekt pri predaji zájazdov vystupuje ako sprostredkovateľ.
Webová stránka zároveň pri jednotlivých zájazdoch neuvádza, pre ktorú cestovnú kanceláriu ponuky sprostredkuje. Chýbajú aj informácie o zabezpečení pre prípad úpadku cestovných kancelárií a zákonom vyžadované identifikačné údaje.
„Obsah stránky a spôsob prezentácie ponúk vykazujú znaky obdobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov prostredníctvom online rozhraní. Vzhľadom na doterajšie zistenia z predbežnej lustrácie Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby dôkladne zvážili nákup zájazdov prostredníctvom webovej stránky www.airtravel.sk,“ uviedla SOI.
