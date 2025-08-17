Trump je ochotný podporiť ruský plán na prevzatie kontroly nad Luhanskom a Doneckom výmenou za prímerie na Ukrajine.
Americký prezident Donald Trump zvažuje podporu návrhu Ruska, aby prevzalo plnú kontrolu nad Luhanskou a Doneckou oblasťou na Ukrajine. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.
Súčasťou plánu je aj zastavenie bojových operácií v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin týmto návrhom požaduje, aby sa Ukrajina stiahla z Donbasu, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zatiaľ odmieta, ale pripustil ďalšie rokovania na možnom trojstrannom stretnutí s Trumpom a Putinom.
Podľa zdrojov denníka The New York Times Trump podporuje Putinov plán ukončiť konflikt tým, že sa Rusku odstúpia niektoré nedobyté územia. Trump chce o tejto otázke hovoriť so Zelenským na stretnutí vo Washingtone, kde majú byť prítomní aj európski lídri.
Financial Times uvádza, že Putin údajne na stretnutí na Aljaške navrhol, že by zastavil bojové operácie na Ukrajine výmenou za stiahnutie ukrajinských síl z Doneckej oblasti. Trump je presvedčený, že môže vyjednať mierovú dohodu, pokiaľ Zelenskyj súhlasí s odstúpením časti Donbasu Rusku. Putin za to ponúka prímerie na celom území Ukrajiny a garantuje, že Rusko už nikdy nezaútočí na Ukrajinu ani inú európsku krajinu, píše NYT s odkazom na nemenované vysokopostavené zdroje.
V súčasnosti ruské sily ovládajú takmer celú Luhanskú oblasť a väčšinu Doneckej oblasti. Hlavné mestá Záporožskej a Chersonskej oblasti však sú stále pod kontrolou Ukrajiny. Krymský polostrov, anektovaný Ruskom v roku 2014, ostáva pod ruskou kontrolou.