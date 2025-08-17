Pri kúpaní v Hrone v obci Čata v okrese Levice prišli o život matka a dieťa, polícia neposkytuje bližšie informácie.
V obci Čata v okrese Levice sa pri kúpaní v rieke Hron stala tragédia, pri ktorej prišli o život dve osoby. V poobedných hodinách sa v rieke kúpala matka so svojimi tromi deťmi. Dve z detí sa dostali na breh, ale matka s tretím dieťaťom sa začali topiť.
Hoci matku našli skoro, už nejavila známky života. Napriek snahe okoloidúcich a záchranárov sa nepodarilo oživiť ani dieťa. Polícia kvôli citlivosti prípadu a prebiehajúcim procesným úkonom neposkytuje bližšie informácie.
