VIDEO: V Číne testujú robotického policajta. Pomocou pokročilej AI dokáže spoznať a chytať ľudí, hádzať siete či dokonca granáty

Širší kontext: Robota vyvíja čínska robotická spoločnosť Logon Technology, ktorá v novembri zverejnila propagačné video zachytávajúce, čo všetko dokáže. Robot na ňom nielen prekonáva rôzne druhy terénu, ale tiež zráža k zemi podozrivých a samostatne i v spoločnosti ľudských policajtov hliadkuje v uliciach.



Okrem vývoja guľových robotov však napreduje aj vývoj „robopsov“. Čínska spoločnosť Deep Robotics vyvíja štvornohého robotického psa zvaného Lynx. Robot okrem štyroch nôh disponuje aj kolesami, ktoré sú k nim pripevnené, a môže prepínať medzi oboma spôsobmi pohybu. Vzniká tak hybridný dizajn, v ktorom sa snúbi obratnosť štyroch nôh a efektivita kolies.

Výkonné motory umožňujú robotovi pohyb v sypkej hline, štrku aj po dlažbe. Lynx dokáže kolesá zablokovať a z jazdy plynule prejsť do kroku alebo šplhania, čo mu umožňuje prekonávať veľké terénne nerovnosti. Video demonštrujúce jeho schopnosti zverejnené materskou spoločnosťou zachytáva prechod medzi jednotlivými spôsobmi pohybu i to, ako zdoláva približne 80-centimetrový balvan, dodáva server Interesting Engineering.



Vo vývoji robotov postúpila aj americká spoločnosť Boston Dynamics. Z jej dielne pochádza nielen štvornohý robopes Spot, ale aj dvojnohý humanoidný robot Atlas.



Spoločnosť na svojej webovej stránke a vo videách zverejnených v službe YouTube uvádza, že Atlas vie nielen autonómne manipulovať s predmetmi a prenášať ich, ale vie tiež reagovať v reálnom čase na dynamicky sa meniacu situáciu.



Spoločnosť Boston Dynamics je považovaná za špičku v odvetví robotiky. Vývoj robotov ako RT-G alebo Lynx je súčasťou širšieho úsilia Číny integrovať roboty do orgánov verejnej bezpečnosti.

Chinese spherical police robot, designed to move both on land and in water and pursue criminals. It even has a net "gun" 🤣



Handcuffing may be a problem though 🤣pic.twitter.com/Qbm89PBx5M