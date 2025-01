Citát: „Nič nenasvedčuje tomu, že by nehoda súvisela s terorizmom alebo akoukoľvek trestnou činnosťou. FBI je pripravená poskytnúť pomoc,“ cituje predstaviteľa FBI zmienená stanica.

Širší kontext: Let 5342 smeroval do Washingtonu z mesta Wichita v americkom štáte Kansas. Lietadlo sa s vojenským vrtuľníkom typu Sikorsky H-60 Black Hawk zrazilo pred 21.00 h východoamerického času (03.00 h SEČ) práve v čase, keď sa blížilo k pristávacej dráhe.



Či sa do rieky Potomac zrútil aj zmienený vrtuľník, nebolo bezprostredne zrejmé, stanica NBC News to uvádza ako možné.



Na letisku Ronalda Reagana zrušili všetky odlety aj prílety. Haváriu vyšetruje americký Federálny úrad pre letectvo spoločne s americkým Národným úradom pre bezpečnosť dopravy.

Video of the crash that has been posted. You can see the helicopter fly directly into the airplane. pic.twitter.com/NbKkwLjibP