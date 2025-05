Hamšík projekt dotoval z vlastného vrecka stovkami tisíc eur, no takéto fungovanie je podľa neho dlhodobo neudržateľné.

Futbalová akadémia Mareka Hamšíka v Banskej Bystrici prechádza výraznou reorganizáciou. Po sérii finančných problémov, vrátane meškajúcich výplat, oznámil jej zakladateľ a bývalý kapitán reprezentácie Marek Hamšík transformáciu akadémie na Útvar talentovanej mládeže (ÚTM). Zmeny sa dotknú predovšetkým dorasteneckých a seniorských tímov, ktoré tu končia. Deti a žiaci budú trénovať ďalej.

Na situáciu zareagovala aj vláda, ktorá na výjazdovom rokovaní 30. apríla schválila príspevok 50-tisíc eur na podporu fungovania mládežníckej časti akadémie. Minister športu Rudolf Huliak ocenil, že vďaka nadšeniu tímu okolo Hamšíka vyrastajú nové talenty slovenského futbalu. Zároveň avizoval snahu vytvoriť systém podpory, ktorý by podobným projektom pomohol udržať sa dlhodobo.

Hamšík priznal, že projekt dotoval z vlastného vrecka stovkami tisíc eur, no takéto fungovanie je podľa neho dlhodobo neudržateľné. „Tento, ale aj minulý rok mi ukázali, ako finančne náročný je futbal a to kvôli tomu, že som chcel mať klub so štatútom akadémie. Bohužiaľ, režíjne náklady s tým spojené sú neúnosné a musel som klub dotovať státisícmi eur z vlastného vrecka a to už robiť jednoducho ďalej nechcem ,“ uviedol na sociálnych sieťach.

Areál v Rudlovej patrí k najmodernejším na Slovensku. Zahŕňa viaceré tréningové plochy, umelú trávu s osvetlením, prírodné ihrisko či nafukovaciu halu na zimné mesiace. Jeho výstavba stála približne 5 miliónov eur. Práve vysoké prevádzkové náklady sa však stali hlavným dôvodom, prečo klub mení štruktúru a redukuje rozsah svojej činnosti.

