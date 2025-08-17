Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 17. augusta 2025 o 6:44
Čas čítania 1:15

Slovenský raj láka davy turistov. Pokiaľ nechceš stáť v radoch, vyhni sa týmto trasám

Kategória:
Slovensko
Slovenský raj láka davy turistov. Pokiaľ nechceš stáť v radoch, vyhni sa týmto trasám
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Slovenský raj má najhustejšiu sieť turistických trás na Slovensku.

Lokality Slovenského raja, ako roklina Suchá Belá, kaňon Prielom Hornádu, Tomášovský výhľad, Dobšinská ľadová jaskyňa a v slnečných dňoch Dedinky a priehrada Palcmanská Maša, čelia v určitých časoch vysokému náporu návštevníkov.

Na zvyšku územia národného parku (NP) sa však sezóna a návštevnosť vyvíjajú skôr podpriemerne. Na sociálnej sieti o tom informuje NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

Na túru do rokliny Suchá Belá je najmä počas slnečných víkendov a dní pracovného voľna ideálne vyraziť v skorých ranných hodinách, prípadne neskôr popoludní - s návratom do hodiny pred zotmením. Najväčší počet turistov sa tu koncentruje v čase okolo 11.00 hod,“ uvádza.

Návštevníkom pred nástupom do rokliny odporúča overiť si v Informačnom centre na Podlesku alebo v Turistickom informačnom centre v Hrabušiciach aktuálnu situáciu v rokline.

„Slúžia na to obrazovky so zábermi zo živej kamery umiestnenej v problémovej lokalite pri Misových vodopádoch. Súčasťou obrazovky je semafor, ktorý farbami zjednodušene informuje o množstve turistov a priechodnosti rokliny,“ spresňuje NP s tým, že zelená znamená bez zdržania, oranžová päť až 30 minút a červená viac než 30-minútové zdržanie. Zábery zo živej kamery a semafor možno každý deň od 7.00 do 17.00 hod sledovať aj online na webe Správy NP Slovenský raj.

Ako sa vyhnúť čakaniu?

Ak je v Suchej Belej plno a turisti sa chcú vyhnúť čakaniu, pripomína možnosť využiť Turistický vláčik Podlesáčik, ktorý počas leta zabezpečuje zážitkovú prepravu medzi obcou Hrabušice a strediskami Podlesok a Hrabušice - Píla.

14. augusta 2025 o 14:40 Čas čítania 2:35 Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu

Z Píly možno následne vyraziť do roklín Piecky a Veľký Sokol. Tieto lokality spolu s Veľkým a Malým Kyseľom, ako aj tiesňavou Sokolia dolina, odporúča návštevníkom, ktorí chcú mať na túre pokoj a súkromie v akomkoľvek čase.

„Slovenský raj má najhustejšiu sieť turistických trás na Slovensku, možností a cieľov zaujímavej túry bez ‚tlačenice‘ je naozaj mnoho,“ dodáva s tým, že pri plánovaní náhradnej trasy výletu poradia aj pracovníci infocentra na Podlesku.

Slovenský raj
Slovenský raj Zdroj: SLOVAKIA TRAVEL
Náhľadový obrázok: TASR/Milan Kapusta
