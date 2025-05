Personalisti upozorňujú aj na význam LinkedIn profilu a správnej štruktúry pre automatizované systémy.

Životopis by mal byť stručný, prehľadný a hlavne prispôsobený konkrétnej pracovnej pozícii. Nie každý uchádzač to však rieši. Anketa personálnej agentúry Grafton na LinkedIn medzi 547 respondentmi ukázala, že takmer tretina ľudí si prispôsobenie životopisu nerieši ani pri rôznych pracovných pozíciách, na ktoré sa hlásia.

Fotka by mala byť profesionálna

Výrazná časť uchádzačov, až 37 %, stále neposiela do životopisu fotografiu. Podľa riaditeľky marketingu agentúry Jitky Kouby nie je fotka nevyhnutná, ale ak ju niekto pridá, mala by pôsobiť profesionálne: „Použitie fotografie je na zvážení každého kandidáta. Ak ju však použije, mala by byť výhradne profesionálna. Určite by nemalo ísť o výrez alebo fotografiu z dovolenky.“

Personalisti chcú relevantné skúsenosti a motivačný list

Ak ťa na pracovné pozície nikto neoslovuje, je potrebné hľadať príčinu. Častým dôvodom je nerelevantná kvalifikácia. Uchádzači často nerešpektujú požiadavky zamestnávateľa, ako je napríklad znalosť jazyka či vodičský preukaz. Jitka Kouba zdôrazňuje, že je dôležité pozorne čítať a reagovať len na tie inzeráty, pre ktoré spĺňaš kritériá.

Nesprávne štruktúrovaný životopis tiež nemusí byť zahrnutý do automatizovaných systémov: „Personalistom v súčasnosti totiž pri práci pomáhajú automatizované systémy a na to, aby bol životopis do takéhoto systému vôbec zaradený, musí byť správne štruktúrovaný, inak ho robot nedokáže prečítať,“ dodáva Kouba.

Ak je inzerát komplexnejší a vyžaduje viac zručností, nestačí len životopis. Je potrebný aj motivačný list, ktorý vysvetľuje, prečo má uchádzač záujem o konkrétnu pozíciu, ako sú jeho hodnoty v súlade s firmou, a akú pridanú hodnotu môže priniesť. Motivačný list by mal byť vecný, ale zároveň osobný. V prípade potreby môžeš využiť pomoc sociálnych sietí alebo umelej inteligencie.

Využi LinkedIn pri hľadaní práce

Pri hľadaní práce môže byť LinkedIn tvoj veľký pomocník. Najmä pri kancelárskych alebo manažérskych pozíciách by mal byť profil na tejto sieti dobre vyplnený a optimalizovaný: „Profil by mal v prvom rade korešpondovať s vaším životopisom. Mal by byť dobre vyplnený a optimalizovaný na vyhľadávanie kľúčových slov, ale aj správne nastavený,“ radí odborníčka.