Už zajtra ráno môžeme očakávať zmenu počasia. Studený front sa začne prejavovať v skorých ranných hodinách a prinesie so sebou chladnejšie a daždivé počasie. Ide však o pozitívnu správu pre časti Slovenska, ktoré v posledných dňoch sužuje sucho, informuje portál iMeteo.

Sucho aktuálne trápi približne 18 % územia Slovenska, pričom najviac postihnuté sú oblasti Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Najvýraznejšie zrážky sa očakávajú na severe a východe

Už od skorých ranných hodín začne na naše územie od severu prichádzať dážď. Počas štvrtka sa zrážky postupne rozšíria na viaceré oblasti, pričom najvýraznejšie by mali byť práve na severe Slovenska. Dážď sa očakáva predovšetkým v ranných a dopoludňajších hodinách, zatiaľ čo popoludní a podvečer budú zrážky postupne slabnúť.

Najviac zrážok by malo spadnúť na severe a východe krajiny, kde môže počas niekoľkých hodín napadnúť do 10 mm zrážok. Hoci to na vyriešenie sucha stačiť nebude, v nasledujúcich dňoch sa očakáva ďalší dážď, ktorý by mohol situáciu zlepšiť.

Dažde zmiernia sucho

Do konca týždňa môže na severe Slovenska spadnúť až 40 mm zrážok, čo pomôže zmierniť extrémne sucho – napríklad v Oravskej Lesnej chýba už 150 mm zrážok. Hoci sucho úplne nezmizne, očakávané zrážky situáciu zlepšia. Ďalšie dažde dorazia aj počas víkendu, pričom najvýraznejšie budú na krajnom severe. Stabilnejšie, no stále vlhké počasie sa očakáva od pondelka.