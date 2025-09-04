Koalícia ochotných chce na Ukrajine zabezpečiť udržateľný mier.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok po summite takzvanej koalície ochotných vyhlásil, že bezpečnostné záruky pre povojnovú Ukrajinu „sú pripravené“ a že 26 krajín sa tam zaviazalo poslať svoje jednotky na zaistenie budúceho mieru. Podoba podpory európskych záruk zo strany Spojených štátov bude finalizovaná „v najbližších dňoch“, píšu agentúry AP, AFP a denník The Guardian.
„Dnes máme 26 krajín, ktoré sa formálne zaviazali, niektoré ďalšie ešte nezaujali stanovisko, nasadiť na Ukrajinu svoje zaisťovacie jednotky alebo byť prítomné na zemi, na mori alebo vo vzduchu,“ povedal Macron na tlačovej konferencii po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a dodal, že „tieto sily sa nebudú snažiť viesť vojnu proti Rusku“.
Európski lídri po summite koalície ochotných, vedenom Macronom a britským premiérom Keirom Starmerom, telefonovali aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa francúzskeho prezidenta európske štáty v prípade pokračujúceho odmietania mierovej zmluvy Ruskom uvalia „v spolupráci so Spojenými štátmi“ na Moskvu nové sankcie.
Podľa Macrona sa zdá, že Rusko „pri zdržovaní mierového procesu koná so súhlasom mnohých svojich partnerov na celom svete“. Súčasťou bezpečnostných záruk by preto mala byť „regenerácia“ ukrajinskej armády, aby bola schopná aj po uzavretí mierovej zmluvy odolať ďalším prípadným ruským útokom.
Francúzsky prezident však neposkytol podrobnosti o konkrétnej organizácii zaisťovacej sily. „Nemáme žiadnu vôľu odhaľovať naše plány,“ zdôvodnil. „Je to naša obranná línia a línia Ukrajiny,“ dodal s tým, že nasadené prostriedky budú „robustné“, citoval ho parížsky denník Le Figaro.