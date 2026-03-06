Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 6. marca 2026 o 19:30
Čas čítania 4:19

Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori

Natália Mišániová
Natália Mišániová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
Zdroj: Unsplash/Christoph Schulz

Slovenský cestovateľ Lukáš Chovan pre Refresher opisuje, kde dnes vidí najväčší potenciál, kam sa presúvajú digitálni nomádi a prečo podľa neho Dubaj nie je taký dokonalý, ako ho prezentujú.

V súvislosti s aktuálnym napätím a konfliktmi na Blízkom východe sa čoraz častejšie diskutuje o tom, ako môže geopolitická situácia ovplyvniť záujem o život či investície v tomto regióne. Dubaj bol posledné desaťročia symbolom dynamického rastu, luxusu a prílevu zahraničných obyvateľov aj investorov.

Dnes sa však objavuje otázka, či sa podobná energia nemôže presunúť aj do iných miest, ktoré sú na začiatku svojej rastovej fázy. Podľa slovenského cestovateľa Lukáša Chovana, ktorý dlhodobo sleduje trendy medzi digitálnymi nomádmi a často žije v rôznych častiach sveta, však presnú kópiu dubajského príbehu pravdepodobne nikde nenájdeme.

„Podľa mňa dnes neexistuje jedno mesto, ktoré by presne zopakovalo príbeh Dubaja,“ hovorí. Mesto podľa neho vzniklo v úplne špecifických podmienkach. „Dubaj mal obrovské zásoby ropy, prakticky prázdne územie bez historickej zástavby a štát, ktorý vedel extrémne rýchlo rozhodovať a investovať,“ vysvetľuje.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ktoré mestá v Európe priťahujú digitálnych nomádov a investorov
  • Prečo zažíva Albánsko obrovský turistický a developerský boom
  • Kam sa dnes presúvajú freelanceri a digitálni nomádi po celom svete
  • Prečo je podľa neho Dubaj skôr marketingový projekt než ideálne miesto na život
  • Aké destinácie ponúkajú podľa neho najlepší životný štýl a komunitu


Energia prichádza do Portugalska aj na Balkán

V Európe je podľa neho situácia výrazne odlišná. „Mestá majú históriu, regulácie a urbanizmus, ktorý sa nedá meniť tak rýchlo,“ vysvetľuje.

Aj napriek tomu však existujú miesta, kde je podľa Lukáša cítiť výraznú dynamiku a rast. „Veľkú energiu dnes cítiť napríklad v Lisabone, na Madeire alebo na Kanárskych ostrovoch. Posledné roky tam prichádza veľa digitálnych nomádov, startupov aj investorov,“ hovorí. Podľa neho ide o destinácie, ktoré dokážu kombinovať dobré podnikateľské prostredie s kvalitným životným štýlom.

28. februára 2026 o 11:00 Čas čítania 1:16 FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus

Zaujímavý vývoj vidí aj na Balkáne. „Albánsko zažíva v posledných rokoch obrovský turistický aj developerský boom. Bol som tam asi pred dvoma rokmi a úprimne – stavalo sa tam tak intenzívne, že to miestami pôsobilo až trochu neudržateľne,“ opisuje.

Veľký potenciál podľa neho vidno aj v technologických centrách Európy. „Veľmi zaujímavý je Tallinn. Estónsko je extrémne digitálna krajina, vzniká tam veľa startupov a mesto sa postupne profiluje ako jeden z technologických hubov Európy.“

Lisabon.
Lisabon. Zdroj: Unsplash/André Lergier

Digitálni nomádi dnes nehľadajú len prácu

Mení sa podľa neho aj spôsob, akým si mladí ľudia vyberajú miesto pre život. „Z môjho pohľadu sa dnes veľa mladých ľudí, freelancerov a digitálnych nomádov nerozhoduje len podľa ekonomických príležitostí,“ vysvetľuje.

21. februára 2026 o 11:00 Čas čítania 2:28 Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov

„Čoraz viac riešia work–life balance – teda kombináciu práce, prírody, komunity a kvality života.“ Práve kombinácia práce na diaľku a kvalitného životného štýlu podľa neho spôsobuje, že ľudia začínajú objavovať nové destinácie.

Životný štýl láka ľudí do Brazílie aj Ázie

Tento trend vidí aj vo vlastnom živote. Časť roka trávi v rôznych častiach sveta, napríklad v Brazílii či Portugalsku. Rio síce podľa bezpečnostných rebríčkov nepatrí medzi najbezpečnejšie mestá sveta, no podľa neho má jedinečnú atmosféru. „Úprimne – ja sa tam osobne necítim nebezpečne. Naopak, životný štýl, ktorý tam mám, je jeden z najlepších,“ opisuje.

Podľa neho je veľkým lákadlom aj dostupnosť bývania. „Keď má človek relatívne lacný nájom, môže sa lacno najesť na ulici, doprava je dostupná a má každý deň oceán prakticky zadarmo, vytvára to kvalitu života, ktorú veľa veľkomiest nevie ponúknuť.“ Dôležitú úlohu zohráva aj komunita. „V Riu športujú prakticky všetci a funguje tu silná komunita digitálnych nomádov – máme skupiny na volejbal, túry či spoločné večere,“ hovorí.

19. februára 2026 o 11:10 Čas čítania 2:44 Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky

Podobný trend podľa neho vidno aj v Ázii. „Mestá ako Bangkok, Kuala Lumpur alebo niektoré mestá vo Vietname sú dnes extrémne populárne medzi digitálnymi nomádmi. Náklady na život sú relatívne nízke a komunita veľmi medzinárodná.“

Klasikou medzi digitálnymi nomádmi zostáva aj Bali. „Vznikla tam obrovská komunita freelancerov a podnikateľov z celého sveta, no na môj vkus je tam toho už veľmi veľa,“ hovorí.

Slovák tancuje na karnevale v Riu
Zdroj: Archív: Lukáš Chovan

 Kde vidí investičný potenciál?

Lukáš hovorí, že pri investovaní do nehnuteľností treba hľadať destinácie, ktoré budú zaujímavé až neskôr.

„Osobne by som sa pri investícii do bytu alebo nehnuteľnosti nesústredil na miesta, ktoré sú už dnes extrémne populárne. Skôr by som hľadal destinácie, ktoré budú trendy o pár rokov,“ vysvetľuje. Ako príklad uvádza severovýchod Brazílie. „Región okolo miest Maragogi alebo São Miguel dos Milagres patrí k najkrajším pobrežiam, aké som v Brazílii videl, a už teraz je cítiť, že sa z neho postupne stáva nová dovolenková destinácia,“ hovorí.

17. februára 2026 o 17:00 Čas čítania 7:36 Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu

Podľa neho majú potenciál najmä miesta, kde vznikajú menšie rezorty, vily či butikové ubytovania, ktoré zapadajú do prírody. Podobný potenciál vidí aj na portugalských Azoroch, kde sa podľa neho na trhu objavuje viac domov a starších nehnuteľností. „Najzaujímavejšie investície často nevznikajú v najväčších mestách sveta, ale skôr v miestach, ktoré sú ešte trochu skryté a len sa začínajú objavovať na cestovateľskej mape,“ dodáva.

Dubaj podľa neho nie je taký dokonalý

Samotný Dubaj však vníma kriticky. „Za mňa je to do veľkej miery nafúknutá realitná bublina a trochu pozlátko,“ tvrdí. Podľa neho sa mesto prezentuje ako symbol luxusu, budúcnosti a bezpečného investovania, no realita je podľa neho zložitejšia.

„Treba si uvedomiť aj geopolitický kontext. Dubaj sa nachádza v regióne, kde sú dlhodobo konflikty a napätie – Irán, Izrael, Palestína či Libanon.“ Podľa neho sa v dnešnej geopolitickej situácii nedá úplne ignorovať ani bezpečnostný kontext. „Spojené arabské emiráty hostia aj americké vojenské základne, ktoré sa v prípade eskalácie konfliktov môžu stať potenciálnym cieľom.“

12. februára 2026 o 7:00 Čas čítania 7:25 Lenka je krajčírka vo Walese: Pre Arianu Grande som šila trojmetrový šál (Rozhovor) Lenka je krajčírka vo Walese: Pre Arianu Grande som šila trojmetrový šál (Rozhovor)

Poukazuje aj na praktické problémy mesta. „Dubaj rástol extrémne rýchlo a množstvo projektov vznikalo v rekordnom čase. Preto sa často spomína, že kvalita niektorých stavieb nie je taká, ako by človek očakával pri cenách, za ktoré sa tam nehnuteľnosti predávajú.“

Mesto podľa neho nebolo pripravené ani na niektoré klimatické situácie. „Dubaj napríklad prakticky nebol plánovaný na silné dažde. Keď tam zaprší, často vznikajú záplavy, pretože infraštruktúra s tým jednoducho nerátala.“

Dubaj
Dubaj Zdroj: TASR/AP/Jon Gambrel


Luxusné mrakodrapy a lacná pracovná sila

Lukáš zároveň upozorňuje aj na sociálnu stránku dubajského príbehu. „Veľká časť dubajského stavebného boomu stojí na práci migrantov z krajín ako Pakistan, India, Bangladéš či Filipíny,“ hovorí.

10. februára 2026 o 17:00 Čas čítania 6:14 Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku

Podľa neho mnohí z nich pracujú v extrémnych podmienkach. „Často pracujú v obrovských horúčavách za veľmi nízke mzdy a bývajú v preplnených ubytovniach na okraji mesta.“

Ich životné podmienky sú podľa neho veľmi ďaleko od luxusu, ktorý Dubaj prezentuje navonok. „Niekedy sa hovorí, že Dubaj stojí na futuristických mrakodrapoch, ale zároveň aj na veľmi lacnej pracovnej sile zo zahraničia.“

dubaj
Zdroj: Pixabay/Selim


Ľudia dnes hľadajú skôr kvalitu života

Podľa Lukáša Chovana sa preto mení aj samotné vnímanie atraktívnych miest na život. „Dnes už nejde len o to nájsť nový Dubaj. Skôr ide o hľadanie miest, kde sa dá dobre žiť, pracovať a zároveň mať slobodu a kvalitný životný štýl.“

On sám má bližšie k miestam, ktoré ponúkajú prirodzenejšie prostredie. „Mne sú bližšie destinácie, ktoré majú viac autenticity, prírody, histórie a prirodzenej komunity.“

Lukáš Chovan
Zdroj: Instagram/ @chovi_travel
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho? ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
2. marca 2026 o 7:43 Čas čítania 0:48 Napätie na Blízkom východe eskaluje: Irán bombarduje ciele v Perzskom zálive a odmieta rokovania s Washingtonom Napätie na Blízkom východe eskaluje: Irán bombarduje ciele v Perzskom zálive a odmieta rokovania s Washingtonom
5. marca 2026 o 14:16 Čas čítania 0:32 Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 52 minútami
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
dnes o 10:44
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
včera o 14:16
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
dnes o 14:37
Zelenskyj hrozil Orbánovi „adresou pre armádu“. Európska komisia to označila za neprijateľné
Zelenskyj hrozil Orbánovi „adresou pre armádu“. Európska komisia to označila za neprijateľné
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
včera o 14:16
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
včera o 08:46
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
dnes o 10:44
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
dnes o 05:29
Poznáme výšku maximálnej materskej v roku 2027. Bude vyššia o stovky eur
Poznáme výšku maximálnej materskej v roku 2027. Bude vyššia o stovky eur
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
28. 2. 2026 13:47
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
1. 3. 2026 14:50
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
3
2. 3. 2026 6:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
1
28. 2. 2026 11:12
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Lifestyle news
Až tretina Gen Z mužov verí, že ženy by ich mali „poslúchať“. Nová štúdia prichádza s desivými zisteniami
dnes o 16:11
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ženami
dnes o 15:19
Herečka Monika Szabó skončila v nemocnici. Za dvojité videnie a problémy s dýchaním mohol bežný zákrok
dnes o 14:34
Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
dnes o 13:20
Rosalía a New Balance sa spojili. Predstavujú nový model tenisiek
dnes o 12:02
Ryan Gosling zapojil svoje dcéry do natáčania nového filmu. Nahovorili mu repliky mimozemšťana
dnes o 10:20
Radcliffe a Felton sa stretli na Broadwayi. Herci z Harryho Pottera sa navzájom podporili na predstaveniach
dnes o 08:56
Britney Spears zadržali za jazdu pod vplyvom alkoholu. Nejde o jej prvé porušenie zákona
včera o 17:33
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
včera o 16:07
Zahraničie Všetko
Vláda zverejnila nové Epsteinove spisy o Trumpovi. Údajne nútil maloletú k orálnemu sexu, v obrane ho vraj uhryzla
pred hodinou
Vláda zverejnila nové Epsteinove spisy o Trumpovi. Údajne nútil maloletú k orálnemu sexu, v obrane ho vraj uhryzla
Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok zverejnilo ďalšie spisy týkajúce sa sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Konkrétne sprístupnilo dokumenty FBI z roku 2019, ktoré obviňujú Donalda Trumpa zo sexuálneho napadnutia maloletého dievčaťa.
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
pred 3 hodinami
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
Zelenskyj hrozil Orbánovi „adresou pre armádu“. Európska komisia to označila za neprijateľné
dnes o 14:37
Zelenskyj hrozil Orbánovi „adresou pre armádu“. Európska komisia to označila za neprijateľné
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
dnes o 10:44
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
Brutálny prípad v Česku: Muž údajne na ubytovni zmlátil batoľa, dieťa previezli vrtuľníkom do nemocnice
pred 2 dňami
Brutálny prípad v Česku: Muž údajne na ubytovni zmlátil batoľa, dieťa previezli vrtuľníkom do nemocnice
Americká ponorka pri Srí Lanke potopila iránsku vojnovú loď. Po incidente je nezvestných viac ako 100 ľudí
pred 2 dňami
Americká ponorka pri Srí Lanke potopila iránsku vojnovú loď. Po incidente je nezvestných viac ako 100 ľudí
Ekonomika Všetko
Konflikt na Blízkom východe môže zdvihnúť ceny na Slovensku. Toto všetko podľa odborníkov zdražie
1
včera o 19:02
Konflikt na Blízkom východe môže zdvihnúť ceny na Slovensku. Toto všetko podľa odborníkov zdražie
dnes o 12:00
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
včera o 12:32
ZOZNAM: Pozri si firmy, ktoré minulý mesiac skončili v bankrote. O prácu prišli stovky zamestnancov
Slovensko Všetko
Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
dnes o 08:11
Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
dnes o 13:20
Pamätník Lučanského prekvapil verejnosť: Mikulec poukázal na chybný dátum narodenia aj názov „Padlý anjel”
dnes o 12:49
Vážna nehoda v okrese Dunajská Streda: Zrazili sa dve autá, na mieste zasahuje vrtuľník
Zahraničie Všetko
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
pred 52 minútami
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
pred hodinou
Vláda zverejnila nové Epsteinove spisy o Trumpovi. Údajne nútil maloletú k orálnemu sexu, v obrane ho vraj uhryzla
pred 3 hodinami
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
pred 51 minútami
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
Slovenský cestovateľ Lukáš Chovan pre Refresher opisuje, kde dnes vidí najväčší potenciál, kam sa presúvajú digitálni nomádi a prečo podľa neho Dubaj nie je taký dokonalý, ako ho prezentujú.
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
pred 3 hodinami
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
pred 2 dňami
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
2. 3. 2026 14:00
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
1. 3. 2026 7:52
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia