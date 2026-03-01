Počas celého dňa sledujeme dianie v Iráne po útoku Izreala a USA.
Iránsky duchovný vodca Alí Chámeneí je podľa iránskych médií mŕtvy, spolu s jeho zaťom a nevestou. Počas operácie s názvom „Revúci lev“ mali Izrael a USA zabiť približne 40 vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu. Cieľom operácie má byť zastavenie iránskeho jadrového programu a oslabenie režimu.
Irán bude po smrti najvyššieho duchovného vodcu dočasne viesť triumvirát, ktorého členmi budú prezident, šéf súdnictva a právny expert z Rady strážcov vybraný radou pre určovanie záujmov režimu. Vytvorenie takejto prechodnej rady je zakotvené v ústave Iránskej islamskej republiky.
- Spojené štáty udrú na Irán „silou, akú ešte nikdy predtým nevideli“, ak sa islamská republika pokúsi o odvetu za americko-izraelské údery.
- V Dubaji horel ikonický hotel, trosky iránskych dronov zasiahli aj letisko. Od rána hlásia ďalšie výbuchy.
- Slovenské ministerstvo zahraničných vecí odporúča necestovať do oblastí Bahrajn, Katar, Kuvajt, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.
9:43 – Teherán pod paľbou: Izrael začal sériu rozsiahlych náletov na iránsku metropolu
⚡️Israel has started a new large-scale series of strikes on Tehran— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026
Columns of smoke are rising over the capital of Iran. pic.twitter.com/ePCbYa1gHR
9:40 – Predseda vlády SR Robert Fico vyjadril solidaritu všetkým krajinám, ktoré sa stali terčom odvetných útokov Iránu. Na nedeľnej tlačovej konferencii deklaroval pripravenosť na evakuáciu občanov SR, pokiaľ budú zrušené bezletové zóny.
„Chcem opätovne vyjadriť solidaritu všetkým krajinám, ktoré sa stali terčom odvetných útokov. Osobitne Spojeným arabským emirátom, pretože je to krajina, a najmä jej politické vedenie, ktoré sa usiluje o stabilitu a mier v regióne,“ podotkol.
Podčiarkol, že krízové centrum na slovenskom rezorte zahraničia funguje nepretržite. „Prebieha komunikácia, registrácia tých občanov SR, ktorí sa nachádzajú v krízovej oblasti s tým, že sa vyhľadávajú ďalší, ktorí by mali záujem o spoluprácu a poskytnutie relevantných informácií,“ dodal.
9:34 – Irán v nedeľu ráno opäť vystrelil rakety na Izrael, ktorého armáda v súvislosti s tým aktivovala svoje obranné systémy na zachytenie rakiet nepriateľa. Podľa miestnych médií krátko po spustení varovných sirén bolo nad Jeruzalemom počuť „dve silné explózie.“
Novú vlnu raketových útokov iránskej armády Izrael detegoval v nedeľu okolo 07:50 h miestneho času. Izraelské obyvateľstvo vzápätí dostalo výzvu presunúť sa do krytov. Podľa TOI izraelská civilná obrana vydala za posledných 24 hodín takéto odporúčanie najmenej 20-krát.
9:20 – Komerčný prístav Duqm v Ománe sa stal terčom útoku dvoch dronov, pričom jeden pracovník utrpel zranenia, informovala v nedeľu ráno štátna tlačová agentúra.
Podľa bezpečnostného zdroja, na ktorý sa odvoláva Ománska tlačová agentúra, jeden z dronov zasiahol mobilnú ubytovaciu jednotku pre pracovníkov a zranil zahraničného zamestnanca. Trosky druhého dronu dopadli v blízkosti palivových nádrží, no nespôsobili žiadne obete ani materiálne škody.
Veľvyslanectvo USA v Maskate vydalo bezpečnostné upozornenie, v ktorom vyzvalo svojich zamestnancov a amerických občanov v Ománe, aby zostali na mieste z dôvodu prebiehajúcich incidentov mimo hlavného mesta. (CNN)
9:00 – Video, ktoré geolokalizovala stanica CNN, zrejme zachytáva pád dronu typu Šáhid v oblasti Bnaider na kuvajtskom pobreží. Na záberoch vidno horiaci obrys bezpilotného lietadla, ktorý padá z oblohy a zanecháva za sebou hustý čierny dym. (CNN)
Loitering munition atau drone kamikaze Shahed-136 milik Iran yang berhasil ditembak jatuh di atas langit Kuwait oleh sistem pertahanan udara di sana. Memang drone gagal untuk menghantam sasaran, namun jika puingnya jatuh di wilayah padat penduduk, efek ledakannya tetap berbahaya. pic.twitter.com/49Og20cxPE— Random Warfare Worldwide (@RWWReborn) March 1, 2026
8:56 – Mnohí turisti strávili noc v parkovacích domoch a pivniciach budov v Dubaji v dôsledku zvýšených bezpečnostných opatrení.
Úrady im poskytli matrace na dočasné prenocovanie a zabezpečili distribúciu jedla a vody prostredníctvom organizovaných zásobovacích stanovíšť.
Návštevníkom odporučili, aby sa nepribližovali k hotelovým bazénom, a kúpanie v mori momentálne neprichádza do úvahy. Po raketových útokoch boli pláže uzavreté a veľká časť mesta sa prakticky vyprázdnila.
Russian tourists spent the night in Dubai in parking lots and basements— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026
Vacationers were given mattresses, and food and water carts were organized.
Tourists are asked not to go near the hotel pools, and swimming in the sea can be forgotten — after the missile strikes, the… pic.twitter.com/OBI4KciEZR
8:52 – Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu zvolala na pondelok mimoriadne zasadnutie Rady guvernérov, ktoré sa bude venovať situácii po vojenských úderoch Spojených štátov a Izraela na Irán. O zvolanie zasadnutia požiadalo Rusko, informovala v nedeľu agentúra AFP.
Rusko v sobotu ostro odsúdilo útoky USA a Izraela na Irán ako vopred „premyslenú a nevyprovokovanú agresiu“ a označilo ich za porušenie medzinárodného práva a ohrozenie mieru a stability na Blízkom východe.
8:30 – Útok na dievčenskú školu si vyžiadal najmenej 148 obetí, tvrdí Irán.
Počet obetí americko-izraelského útoku na dievčenskú základnú školu v iránskej provincii Hormozgán stúpol v nedeľu na najmenej 148, kým 95 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedla iránska tlačová agentúra Tasním.
Podľa iránskych médií škola v juhoiránskom meste Mínáb provincii Hormozgán utrpela zásah počas koordinovaných útokov Spojených štátov a Izraela na Irán. Predpokladá sa, že v čase útoku sa v nej nachádzalo 170 žiačok.
Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání na pôde Bezpečnostnej rady OSN uviedol, že pri údere na školu zahynulo viac než 100 detí a počet civilných obetí stále rastie. (Guardian)
8:22 – Irán prišiel o ďalších vysokopostavených predstaviteľov armády. Pri sobotňajších útokoch Spojených štátov a Izraela zahynuli minister obrany Azíz Nasirzádeh a náčelník generálneho štábu ozbrojených síl generálporučík Abdolrahím Músáví, potvrdili iránske štátne médiá.
Teherán už skôr potvrdil aj smrť veliteľa elitných Revolučných gárd generálmajora Mohammada Pakpoura a tajomníka Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Šamcháního. Útoky tak výrazne zasiahli najvyššie vojenské a bezpečnostné špičky Iránu. (CNN)
8:15 – Ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s iránskymi odvetnými útokmi upozorňuje na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v regióne Blízkeho východu a s tým súvisiacu zmenu cestovného odporúčania na tretí stupeň (odporúčanie necestovať - necestovať do určitých oblastí) pre Bahrajn, Katar, Kuvajt, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.
Ministerstvo zároveň vydalo cestovné odporúčanie štvrtého stupňa a odporúča občanom SR opustiť územia Izraela a Palestíny. Informovalo o tom v sobotu na sociálnej sieti.
7:55 – Ako na útok na Irán reagovali slovenskí politici:
Predseda vlády Robert Fico
Pri útoku na Irán sme podľa predsedu vlády SR Roberta Fica svedkami ďalšieho dôkazu totálneho rozkladu svetového poriadku a úplného ignorovania medzinárodného práva. „Veľkí a silní si robia, čo chcú, OSN je impotentná a my malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať. Môžeme mať silné diplomatické vyjadrenia, môžeme odsudzovať, na vojenskom útoku proti Iránu to nič nezmení,“ konštatoval premiér vo videu na sociálnej sieti.
Ranný útok na Irán bol podľa jeho slov nasmerovaný na likvidáciu politického a duchovného vedenia Iránu s cieľom nastolenia nového režimu. „Irán asi nebude takým jednoduchým orieškom ako Venezuela, je vnútorne podstatne silnejší a stabilnejší ako Venezuela, okrem toho - zatlačený do kúta - nebude váhať použiť akékoľvek prostriedky na odplatu,“ poznamenal Fico.
Predseda parlamentu Richard Raši
Predseda Národnej rady SR Richard Raši odmieta vojny ako nástroj riešenia sporov kdekoľvek na svete. Mier sa podľa neho nedá budovať silou zbraní, ale trpezlivou diplomaciou, rešpektom k medzinárodnému právu a ochotou viesť dialóg. Šéf parlamentu to uviedol v reakcii na sobotný izraelsko-americký útok na Irán.
Raši však zdôraznil, že budovanie jadrového arzenálu iránskym režimom ohrozuje bezpečnosť nielen na Blízkom východe, ale na celom svete. „Ešte včera sa zdalo, že diplomacia zvíťazí, žiaľ, opäť došlo k vojenskej konfrontácii, ktorá bude mať nevyhnutne aj civilné obete.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok
Ministra vnútra SR a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka mrzí eskalácia napätia na Blízkom východe. „Je mi ľúto, že pred diplomatickými riešeniami opäť dostali prednosť zbrane,“ uviedol v statuse na sociálnej sieti.
Strana SaS
Opozičná strana SaS dúfa, že dlhoočakávané útoky na Irán zo strany USA a Izraela povedú k pádu zločineckého teroristického režimu v Iráne a situácia nebude eskalovať. Uviedla to na sociálnej sieti.
SaS však tvrdí, že slovenskí diplomati sa naďalej nachádzajú v Teheráne. „Myslíme nielen na našich diplomatov, ale aj na všetkých ľudí v Iráne, ktorí si želajú oslobodenie od zločineckej teroristickej teokracie,“ uviedli liberáli.
Strana Progresívne Slovensko
Zásah USA a Izraela v Iráne bez mandátu OSN a rešpektovania medzinárodného práva zvyšuje riziko širšej regionálnej destabilizácie. V reakcii na sobotňajšiu eskaláciu napätia na Blízkom východe to uviedla strana PS.
„Kľúčové je trvať na ochrane a posilňovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách vrátane rešpektovania medzinárodného práva a úlohy OSN,“ deklaruje PS svoj postoj. Zároveň upozorňuje, že súčasný iránsky režim pravidlá medzinárodného práva nerešpektuje. „Jeho jadrový program a podpora teroristických organizácií predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a sú jednými z hlavných zdrojov nestability v regióne,“ dodalo PS.
7:45 – Irán opäť útočí na ciele v Dubaji a okolí, podľa portálu Nexta sú hlásené explózie neďaleko letiska aj priamo v meste.
🚨 Iran is attacking Dubai again. There are reports of hits near the airport— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026
According to Reuters, numerous explosions have been heard in the city since the morning.
CNN also reports a new wave of strikes across the Middle East. On Sunday morning, Iran launched drones and… pic.twitter.com/zMYZbudVrV
7:40 –Irán sa pripravil na „všetky scenáre“ vrátane ďalšieho postupu po smrti najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, uviedol v nedeľu predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání vyhlásil, že proces odovzdania moci sa začne v nedeľu, informovala agentúra AFP.
„Pripravili sme sa na tieto chvíle a zvážili sme všetky scenáre,“ povedal Kálíbáf vo videu odvysielanom štátnou televíziou. Dodal, že americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „prekročili naše červené čiary“ a „ponesú následky“.
7:20 – Spojené štáty udrú na Irán „silou, akú ešte nikdy predtým nevideli“, ak sa islamská republika pokúsi o odvetu za americko-izraelské údery, ktoré pripravili o život iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
„Irán práve vyhlásil, že dnes zasiahne veľmi tvrdo, tvrdšie než kedykoľvek predtým,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
„ALE TO NECH RADŠEJ NEROBIA, PRETOŽE AK TO UROBIA, UDRIEME NA NICH SILOU, AKÚ NIKDY PREDTÝM NEVIDELI!“ dodal.
7:00 – Irán spustil v nedeľu nadránom novú vlnu útokov proti Izraelu a americkým základniam v regióne, uviedla tamojšia štátna televízia. Izraelská armáda uviedla, že v strednej časti krajiny i na okupovanom Západnom brehu Jordánu boli aktivované sirény ohlasujúce letecký poplach
Medzi cieľmi Teheránu bolo podľa iránskej štátnej televízie dvadsaťsedem amerických základní v regióne, ako aj izraelské vojenské veliteľstvo a komplex obranného priemyslu v Tel Avive.
6:45 – V Dubaji horel ikonický hotel, trosky iránskych dronov zasiahli aj letisko. Od rána hlásia ďalšie výbuchy.
Úrady v Dubaji informovali, že trosky iránskeho dronu spôsobili požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Zároveň uviedli, že plamene majú pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia.
V nedeľu ráno bolo v mestách v Perzskom zálive – v Dubaji, Dauhe a Manáme – počuť nové explózie po tom, ako Irán spustil ďalšie kolo odvety za útoky USA a Izraela. Reportéri AFP zaznamenali explózie v Spojených arabských emirátoch, v Katare i v Bahrajne.
🚨#BREAKING: The world's iconic Burj Al Arab hotel in Dubai, widely known as the world’s only seven-star rating hotel, has been hit by an Iranian drone, with footage showing flames rising from the property. pic.twitter.com/jhbXS2cgbB— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 28, 2026
Novinári stanice al-Džazíra uviedli, že v Kuvajte sa ozývajú sirény po tom, čo Teherán spustil novú sériu úderov. Z Jordánska zase hlásia, že obranné systémy zostrelili rakety, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru nad hlavným mestom Ammán aj v severných oblastiach krajiny.
6:30 – Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí je mŕtvy, potvrdili v nedeľu iránske štátne médiá. Prezident USA Donald Trump pred niekoľkými hodinami na sociálnych sieťach oznámil, že Chameneí bol zabitý pri americko-izraelských útokoch na Teherán, čo aktuálne potvrdila aj iránska štátna televízia.
Iránske Revolučné gardy v nedeľu v reakcii na potvrdenie smrti najvyššieho duchovného lídra ajatolláha Alíno Chameneího oznámili, že proti Izraelu a základniam USA spustia „najzúrivejšiu“ operáciu v histórii. „Najzúrivejšia útočná operácia v dejinách ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky sa začne každú chvíľu,“ uviedli gardy na platforme Telegram.
Novinárov agentúry AFP informujú, že v nedeľu sa v centre iránskeho hlavného mesta Teherán po smrti Chameneího zhromaždili tisíce smútiacich. Oblečení prevažne v čiernom, niektorí plačúc, na Námestí islamskej revolúcie (Mejdán-e Engeláb-e Eslámí) skandovali „smrť Amerike“ a „smrť Izraelu“, pričom mnohí mávali iránskymi vlajkami a držali fotografie Chameneího.