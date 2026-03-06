Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 6. marca 2026 o 12:00
Čas čítania 0:58

Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?

Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?

Nový systém eFaktúr zmení spôsob, akým si firmy a inštitúcie medzi sebou posielajú faktúry.

Podnikanie na Slovensku čaká výrazná zmena v tom, ako budú firmy medzi sebou vystavovať a prijímať faktúry. Elektronická fakturácia sa má stať novým štandardom a dotkne sa oveľa širšieho okruhu subjektov, než si mnohí myslia. Nejde len o klasické firmy, ale aj o obce, školy či neziskové organizácie, informuje portál o Peniazoch.sk.

Povinnosť sa týka najmä platiteľov DPH

Povinnosť vystavovať elektronické faktúry sa bude týkať platiteľov DPH pri obchodovaní s inými podnikateľmi alebo právnickými osobami na Slovensku. Dôležité však je, že technicky pripravení musia byť aj tí, ktorí faktúry len prijímajú. Ak vám dodávateľ pošle eFaktúru cez oficiálnu doručovaciu sieť, budete ju musieť vedieť prevziať, bez ohľadu na to, či ste platiteľom DPH alebo nie.

Zákon počíta s viacerými výnimkami

Elektronická forma sa nebude vyžadovať napríklad pri malých sumách evidovaných cez eKasu, pri niektorých plneniach oslobodených od DPH ani v špecifických prípadoch, kde by bola eFaktúra nevhodná alebo nemožná.

V praxi to znamená, že aj malé podniky, živnostníci či neziskovky s minimom faktúr sa budú musieť aspoň zaregistrovať do systému. Ak by čakali až na prvú doručenú eFaktúru, môže byť neskoro.

Celý proces má fungovať automaticky cez účtovné alebo fakturačné programy napojené na doručovaciu sieť. Nepôjde o obyčajné PDF, ale o štruktúrovaný elektronický dokument, ktorý sa bude dať rovno spracovať a zaúčtovať.

Cieľom štátu je zjednodušiť administratívu a zefektívniť kontrolu faktúr. Pre podnikateľov to však znamená jediné, pripraviť sa včas a overiť si, či ich systémy nové pravidlá zvládnu.

ilustračný obrázok.
ilustračný obrázok. Zdroj: Shutterstock
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
