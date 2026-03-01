Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 1. marca 2026 o 14:50
Čas čítania 0:33

Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu

Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Zdroj: Tasr-Jaroslav Novák

Minister práce Erik Tomáš a líder SNS Andrej Danko sa dohodli na zavedení ochrannej hranice 3 000 eur.

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) predstavil plán, ktorý má pomôcť drobným živnostníkom s nízkymi zárobkami. Rezort práce navrhuje zaviesť ročnú príjmovú hranicu 3 000 eur. Ak živnostník túto sumu za rok neprekročí, štát ho oslobodí od platenia sociálnych odvodov, informuje Dennik N.

Koalícia chce novinku presadiť v parlamente už do leta. Týmto krokom plánujú ochrániť malých podnikateľov pred povinným mesačným odvodom vo výške 131 eur, ktorý by inak museli platiť bez ohľadu na zisk. „Už je to v legislatívnom procese. Dosah na rozpočet bude približne 40 miliónov eur ročne, ešte o tom musíme komunikovať s ministrom financií.”

Koaličná dohoda s SNS

Na zavedení ochrannej hranice sa minister práce dohodol s predsedom SNS Andrejom Dankom. Obaja politici sa zhodli, že systém musí brať ohľad na ľudí, ktorí si podnikaním len privyrábajú alebo majú minimálne obraty, aby pre nich odvody neboli likvidačné.

Erik Tomáš
Zdroj: TASR - Martin Baumann
