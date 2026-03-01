Minister práce Erik Tomáš a líder SNS Andrej Danko sa dohodli na zavedení ochrannej hranice 3 000 eur.
Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) predstavil plán, ktorý má pomôcť drobným živnostníkom s nízkymi zárobkami. Rezort práce navrhuje zaviesť ročnú príjmovú hranicu 3 000 eur. Ak živnostník túto sumu za rok neprekročí, štát ho oslobodí od platenia sociálnych odvodov, informuje Dennik N.
Koalícia chce novinku presadiť v parlamente už do leta. Týmto krokom plánujú ochrániť malých podnikateľov pred povinným mesačným odvodom vo výške 131 eur, ktorý by inak museli platiť bez ohľadu na zisk. „Už je to v legislatívnom procese. Dosah na rozpočet bude približne 40 miliónov eur ročne, ešte o tom musíme komunikovať s ministrom financií.”
Koaličná dohoda s SNS
Na zavedení ochrannej hranice sa minister práce dohodol s predsedom SNS Andrejom Dankom. Obaja politici sa zhodli, že systém musí brať ohľad na ľudí, ktorí si podnikaním len privyrábajú alebo majú minimálne obraty, aby pre nich odvody neboli likvidačné.