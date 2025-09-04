Poslankyňa poukazuje na nedostatok transparentnosti pri rozhodnutiach o kandidátoch a nomináciách.
Poslankyňa Jana Bittó Cigániková otvorene kritizuje lídra strany SaS Branislava Gröhlinga a tvrdí, že sa jej snažia zbaviť. Odísť zo strany však neplánuje. „Neodídem. Som doma, stranu som budovala, Braňo Gröhling prišiel po mne,“ uviedla v rozhovore pre Aktuality.
Cigániková má pocit, že strana SaS o ňu nemá plný záujem. Poukázala tiež na to, že nikdy nebola prediskutovaná otázka, či bývalý predseda strany Richard Sulík nebude kandidovať. Plánuje sa na to pýtať počas zasadnutia republikovej rady, pretože sa členovia o rozhodnutí predsedu nedozvedeli vopred. Považuje to za neúctu k zakladateľovi strany, ktorý ju päťkrát dostal do parlamentu.
Jana Bittó Cigániková neobhajuje Sulíka len kvôli jeho zásluhám, ale aj z princípu. Hovorí o lojálnosti a chrbtovej kosti v politike.
Gröhling podľa nej počas leta zrušil zasadnutie rady s argumentom, že „nie je o čom hovoriť“. Teraz sa členovia dozvedeli, že má v úmysle vylúčiť zakladateľa strany, čo podľa Bittó Cigánikovej poškodzuje reputáciu SaS. Verí, že konanie predsedu je zámerné a má mu umožniť pred voľbami pripraviť stranu podľa vlastných predstáv.