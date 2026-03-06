Peniaze však štát nevracia automaticky, dôchodca musí podať daňové priznanie.
Starobní dôchodcovia môžu popri poberaní dôchodku bez obmedzení pracovať, ak im to zdravotný stav dovolí. Mnohí si takto privyrábajú a zvyšujú svoj príjem. Z takéhoto zárobku však zamestnávateľ zvyčajne strháva daň, informuje Finsider.
Existuje však situácia, keď môžu penzisti získať všetky zaplatené dane späť. Ak ich celkový ročný príjem zo zamestnania nepresiahol 2 876,90 eura, príjem sa považuje za nezdaniteľný. V takom prípade si dôchodca môže po podaní daňového priznania nechať vrátiť celú zaplatenú daň.
Znamená to, že ak dôchodca mesačne zarobil približne do 240 eur, môže dostať späť všetky dane, ktoré mu zamestnávateľ počas roka strhol. Dôležité je, aby išlo o celkový hrubý príjem od všetkých zamestnávateľov.
Daňový úrad však peniaze nevracia automaticky. Dôchodca musí podať daňové priznanie typu A a priložiť potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zaplatenej dane.