Aj malá chyba v daňovom priznaní môže znamenať pokutu či úrok z omeškania. Zabudnutý príjem z brigády, zle uplatnený bonus alebo oneskorené podanie ťa môže stáť viac, než si myslíš.
Podanie daňového priznania sa každoročne spája so zvýšeným náporom na účtovníkov aj samotných daňovníkov. S blížiacim sa koncom marca pribúda podaní aj chýb, ktoré môžu mať finančné následky. Najčastejšie ide o oneskorené podanie, neuvedenie všetkých príjmov alebo nezaplatenie dane v zákonnej lehote.
Sankcie za porušenie daňových povinností upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. (Daňový poriadok) a ich ukladanie má na starosti Finančná správa Slovenskej republiky, ktorá zároveň na svojom webe zverejňuje prehľad pokút a úrokov z omeškaní.
Hoci mnohé pochybenia vznikajú z nepozornosti, zákon pri posudzovaní porušenia povinností vychádza z objektívnych kritérií, rozhoduje výška dane, dĺžka omeškania a prípadné opakovanie porušenia. Aj drobná chyba tak môže viesť k sankcii, ak nie je včas napravená.
- Aké pokuty hrozia za oneskorené alebo nepodané daňové priznanie
- Ako sa vypočítava úrok z omeškania a koľko môže navýšiť váš dlh
- Ktoré príjmy ľudia najčastejšie zabúdajú vyplniť (brigády, prenájom, dohody)
- Aké chyby sa opakujú pri daňovom bonuse a nezdaniteľnej časti
- Čo robiť, ak po podaní priznania zistíte chybu a chcete sa vyhnúť sankcii
Oneskorené podanie môže znamenať pokutu
Ak daňové priznanie nepodáš do 31. marca alebo do predĺženého termínu, hrozí ti pokuta od 30 do 16 000 eur. Jej výška závisí od dĺžky omeškania, výšky dane aj toho, či ide o opakované porušenie. Čím dlhšie meškáš a čím vyššia je daň, tým vyššia môže byť sankcia.
Ak vieš, že termín nestíhaš, môžeš si ho predĺžiť podaním oznámenia najneskôr do 31. marca. Bežne ide o tri mesiace (zvyčajne do 30. júna), pri príjmoch zo zahraničia až o šesť mesiacov. Spolu s priznaním sa posúva aj splatnosť dane.
Ak priznanie nepodáš vôbec a úrad to zistí sám, môže ti vyrubiť daň podľa vlastných údajov, dorubiť úrok z omeškania a uložiť pokutu. Preto sa oplatí riešiť situáciu včas, prípadne si radšej vybaviť odklad.
Nezaplatená daň: úrok sa počíta každý deň
Podanie priznania je len prvý krok. Rovnako dôležité je zaplatiť daň včas. Ak to nestihneš, začne sa ti počítať úrok z omeškania.
Podľa zákona sa úrok počíta zo sumy nezaplatenej dane za každý deň omeškania. Vychádza zo štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, minimálne však 15 % ročne z dlžnej sumy. Čím dlhšie meškáš, tým viac zaplatíš.
Ak máš napríklad doplatiť 1 000 eur a zaplatíš neskôr, nebudeš riešiť len samotnú daň, ale aj úrok, a ak si zároveň podal priznanie po lehote, aj pokutu. Dlh sa tak môže navýšiť o desiatky eur, pri vyšších sumách aj výrazne viac.
Zabudnuté príjmy z brigády či prenájmu
Veľmi častou chybou je to, že do priznania neuvedieš všetky príjmy. Typicky ide o brigády, dohody alebo príjem z prenájmu bytu. Možno si povieš, že išlo len o pár stoviek eur a nemá zmysel to riešiť. Zákon však vyžaduje priznať všetky zdaniteľné príjmy.
Ak úrad zistí rozdiel medzi tým, čo si uviedol, a tým, čo eviduje on, môže ti daň spätne vyrubiť, prirátať úrok z omeškania a uložiť pokutu za nesprávne podanie priznania. V závažnejších prípadoch môže ísť aj o daňový delikt.
Pozor na daňový bonus a nezdaniteľnú časť
Chyby sa často objavujú aj pri daňovom bonuse na dieťa alebo pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane. Ak si uplatníš bonus, na ktorý nemáš nárok, budeš ho musieť vrátiť.
Keďže ročný daňový bonus môže predstavovať stovky až tisíce eur, finančná správa tieto prípady kontroluje dôsledne. Stačí nesplniť podmienky alebo nedoložiť potvrdenie a môžeš sa dostať do problémov. Odborné usmernenia poskytuje aj Slovenská komora daňových poradcov.
Aj drobnosti môžu spôsobiť problém
Nie všetky chyby sú dramatické, no môžu ti skomplikovať situáciu. Zle vyplnené rodné číslo, DIČ, nesprávny IBAN či neoznačený typ priznania môžu zdržovať spracovanie alebo vyplatenie preplatku.
Ak podnikáš alebo si živnostník, musíš komunikovať elektronicky. Ak podáš priznanie papierovo bez zákonnej výnimky, môže byť považované za nepodané, a pokuta sa môže opäť riešiť.
Dá sa pokute vyhnúť?
Ak si chybu všimneš ešte pred uplynutím lehoty, môžeš podať opravné daňové priznanie bez sankcie. Ak na chybu prídeš neskôr, existuje možnosť podať dodatočné priznanie. Čím skôr to urobíš, tým väčšia je šanca, že sa vyhneš vyššej pokute.
Najlepšia prevencia je jednoduchá, nenechávaj priznanie na poslednú chvíľu, skontroluj si všetky príjmy a zaplať daň včas. Aj malá chyba ťa môže stáť desiatky eur. Pri vyšších sumách a dlhšom meškaní však môže ísť pokojne o stovky či tisíce eur.