Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 4. marca 2026 o 10:00
Čas čítania 2:53

Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?

Natália Mišániová
Natália Mišániová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
Zdroj: Pxhere.com

Aj malá chyba v daňovom priznaní môže znamenať pokutu či úrok z omeškania. Zabudnutý príjem z brigády, zle uplatnený bonus alebo oneskorené podanie ťa môže stáť viac, než si myslíš.

Podanie daňového priznania sa každoročne spája so zvýšeným náporom na účtovníkov aj samotných daňovníkov. S blížiacim sa koncom marca pribúda podaní aj chýb, ktoré môžu mať finančné následky. Najčastejšie ide o oneskorené podanie, neuvedenie všetkých príjmov alebo nezaplatenie dane v zákonnej lehote.

Sankcie za porušenie daňových povinností upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. (Daňový poriadok) a ich ukladanie má na starosti Finančná správa Slovenskej republiky, ktorá zároveň na svojom webe zverejňuje prehľad pokút a úrokov z omeškaní.

Hoci mnohé pochybenia vznikajú z nepozornosti, zákon pri posudzovaní porušenia povinností vychádza z objektívnych kritérií, rozhoduje výška dane, dĺžka omeškania a prípadné opakovanie porušenia. Aj drobná chyba tak môže viesť k sankcii, ak nie je včas napravená.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aké pokuty hrozia za oneskorené alebo nepodané daňové priznanie
  • Ako sa vypočítava úrok z omeškania a koľko môže navýšiť váš dlh
  • Ktoré príjmy ľudia najčastejšie zabúdajú vyplniť (brigády, prenájom, dohody)
  • Aké chyby sa opakujú pri daňovom bonuse a nezdaniteľnej časti
  • Čo robiť, ak po podaní priznania zistíte chybu a chcete sa vyhnúť sankcii

Oneskorené podanie môže znamenať pokutu

Ak daňové priznanie nepodáš do 31. marca alebo do predĺženého termínu, hrozí ti pokuta od 30 do 16 000 eur. Jej výška závisí od dĺžky omeškania, výšky dane aj toho, či ide o opakované porušenie. Čím dlhšie meškáš a čím vyššia je daň, tým vyššia môže byť sankcia.

2. marca 2026 o 14:00 Čas čítania 3:26 „Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra „Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra

Ak vieš, že termín nestíhaš, môžeš si ho predĺžiť podaním oznámenia najneskôr do 31. marca. Bežne ide o tri mesiace (zvyčajne do 30. júna), pri príjmoch zo zahraničia až o šesť mesiacov. Spolu s priznaním sa posúva aj splatnosť dane.

Ak priznanie nepodáš vôbec a úrad to zistí sám, môže ti vyrubiť daň podľa vlastných údajov, dorubiť úrok z omeškania a uložiť pokutu. Preto sa oplatí riešiť situáciu včas, prípadne si radšej vybaviť odklad.

peniaze
Zdroj: Pexels/cottonbro

Nezaplatená daň: úrok sa počíta každý deň

Podanie priznania je len prvý krok. Rovnako dôležité je zaplatiť daň včas. Ak to nestihneš, začne sa ti počítať úrok z omeškania.

Podľa zákona sa úrok počíta zo sumy nezaplatenej dane za každý deň omeškania. Vychádza zo štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, minimálne však 15 % ročne z dlžnej sumy. Čím dlhšie meškáš, tým viac zaplatíš.

27. februára 2026 o 10:30 Čas čítania 2:25 Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov

Ak máš napríklad doplatiť 1 000 eur a zaplatíš neskôr, nebudeš riešiť len samotnú daň, ale aj úrok, a ak si zároveň podal priznanie po lehote, aj pokutu. Dlh sa tak môže navýšiť o desiatky eur, pri vyšších sumách aj výrazne viac.


Zabudnuté príjmy z brigády či prenájmu

Veľmi častou chybou je to, že do priznania neuvedieš všetky príjmy. Typicky ide o brigády, dohody alebo príjem z prenájmu bytu. Možno si povieš, že išlo len o pár stoviek eur a nemá zmysel to riešiť. Zákon však vyžaduje priznať všetky zdaniteľné príjmy.

Ak úrad zistí rozdiel medzi tým, čo si uviedol, a tým, čo eviduje on, môže ti daň spätne vyrubiť, prirátať úrok z omeškania a uložiť pokutu za nesprávne podanie priznania. V závažnejších prípadoch môže ísť aj o daňový delikt.


Pozor na daňový bonus a nezdaniteľnú časť

Chyby sa často objavujú aj pri daňovom bonuse na dieťa alebo pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane. Ak si uplatníš bonus, na ktorý nemáš nárok, budeš ho musieť vrátiť.

Keďže ročný daňový bonus môže predstavovať stovky až tisíce eur, finančná správa tieto prípady kontroluje dôsledne. Stačí nesplniť podmienky alebo nedoložiť potvrdenie a môžeš sa dostať do problémov. Odborné usmernenia poskytuje aj Slovenská komora daňových poradcov. 


Aj drobnosti môžu spôsobiť problém

Nie všetky chyby sú dramatické, no môžu ti skomplikovať situáciu. Zle vyplnené rodné číslo, DIČ, nesprávny IBAN či neoznačený typ priznania môžu zdržovať spracovanie alebo vyplatenie preplatku.

26. februára 2026 o 5:47 Čas čítania 2:47 Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta

Ak podnikáš alebo si živnostník, musíš komunikovať elektronicky. Ak podáš priznanie papierovo bez zákonnej výnimky, môže byť považované za nepodané, a pokuta sa môže opäť riešiť.

Dá sa pokute vyhnúť?

Ak si chybu všimneš ešte pred uplynutím lehoty, môžeš podať opravné daňové priznanie bez sankcie. Ak na chybu prídeš neskôr, existuje možnosť podať dodatočné priznanie. Čím skôr to urobíš, tým väčšia je šanca, že sa vyhneš vyššej pokute.

Najlepšia prevencia je jednoduchá, nenechávaj priznanie na poslednú chvíľu, skontroluj si všetky príjmy a zaplať daň včas. Aj malá chyba ťa môže stáť desiatky eur. Pri vyšších sumách a dlhšom meškaní však môže ísť pokojne o stovky či tisíce eur.

Prečítajte si aj náš článok o tom, ako funguje rozhodovanie o 2 % z dane v roku 2026.
daňové priznanie
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
1. marca 2026 o 14:50 Čas čítania 0:33 Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
28. februára 2026 o 13:47 Čas čítania 0:28 Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
3. marca 2026 o 13:16 Čas čítania 0:28 Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:43
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
dnes o 08:54
Pozor na hračku z Actionu: Reťazec ju stiahol z predaja pre bezpečnostné riziko
Pozor na hračku z Actionu: Reťazec ju stiahol z predaja pre bezpečnostné riziko
1
pred 2 dňami
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
včera o 14:30
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
včera o 13:16
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
3
pred 2 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
včera o 16:19
Slovensko zasiahne masívny mrak saharského prachu. Čaká nás oranžová obloha a zhoršený vzduch
Slovensko zasiahne masívny mrak saharského prachu. Čaká nás oranžová obloha a zhoršený vzduch
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
1
pred 2 dňami
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
pred 4 dňami
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
pred 3 dňami
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
3
pred 2 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
26. 2. 2026 9:03
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
1
26. 2. 2026 16:46
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Lifestyle news
Diskvalifikácia zo súťaže krásy pre botox a silikóny? Aj toto je realita v niektorých krajinách
pred 24 minútami
Jana Hospodárová dostala stopku v Športových novinách. Dôvodom sú nové pravidlá Markízy
pred hodinou
Tieto seriály si viac na Netflixe nepozrieš. Z ponuky tento rok vyradili už 7 známych titulov
pred 2 hodinami
Európska environmentálna agentúra varuje: Za depresiami a úzkosťou môže byť aj tento nenápadný faktor
pred 3 hodinami
Známa tenistka Sabalenka sa zasnúbila. Za muža si vezme známeho brazílskeho podnikateľa
dnes o 08:57
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s Rasťom
dnes o 07:52
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
včera o 16:34
Historický míľnik v Barcelone: Na vrchol baziliky Sagrada Familia osadili poslednú časť
včera o 15:48
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
včera o 14:54
Tina otvorene prehovorila o náročnom období. Veľkolepý koncert s dcérou posúva o rok
včera o 14:03
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Pád prístrešku v Komárne má už druhú obeť. Muž zraneniam v nemocnici podľahol
pred hodinou
AKTUÁLNE: Pád prístrešku v Komárne má už druhú obeť. Muž zraneniam v nemocnici podľahol
K pádu prístrešku pri klientskom centre v Komárne došlo vo štvrtok (26. februára).
Nepozorný muž si v bankomate v Bratislave zabudol 1 300 eur. Teraz verejnosť prosí o pomoc
pred 2 hodinami
Nepozorný muž si v bankomate v Bratislave zabudol 1 300 eur. Teraz verejnosť prosí o pomoc
Pri zbere medvedieho cesnaku dávaj pozor: Môžeš si ho ľahko pomýliť s týmito jedovatými rastlinami
pred 30 minútami
Pri zbere medvedieho cesnaku dávaj pozor: Môžeš si ho ľahko pomýliť s týmito jedovatými rastlinami
Pozor na hračku z Actionu: Reťazec ju stiahol z predaja pre bezpečnostné riziko
dnes o 08:54
Pozor na hračku z Actionu: Reťazec ju stiahol z predaja pre bezpečnostné riziko
V Bratislave pristáli prvé dva štátne repatriačné lety z Blízkeho východu
včera o 18:38
V Bratislave pristáli prvé dva štátne repatriačné lety z Blízkeho východu
Jedna chyba v daňovom priznaní ťa môže stáť stovky eur. Sociálna poisťovňa varuje podnikateľov
pred 2 hodinami
Jedna chyba v daňovom priznaní ťa môže stáť stovky eur. Sociálna poisťovňa varuje podnikateľov
Ekonomika Všetko
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
27. 2. 2026 15:44
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
3
pred 2 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Pád prístrešku v Komárne má už druhú obeť. Muž zraneniam v nemocnici podľahol
pred hodinou
AKTUÁLNE: Pád prístrešku v Komárne má už druhú obeť. Muž zraneniam v nemocnici podľahol
pred 2 hodinami
Nepozorný muž si v bankomate v Bratislave zabudol 1 300 eur. Teraz verejnosť prosí o pomoc
pred 30 minútami
Pri zbere medvedieho cesnaku dávaj pozor: Môžeš si ho ľahko pomýliť s týmito jedovatými rastlinami
Zahraničie Všetko
Syn iránskeho najvyššieho vodcu a jeho potenciálny nástupca Modžtabá prežil americko-izraelské útoky
pred hodinou
Syn iránskeho najvyššieho vodcu a jeho potenciálny nástupca Modžtabá prežil americko-izraelské útoky
včera o 13:16
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
včera o 11:55
Biely dom vysvetľuje záhadný červený fľak na krku Donalda Trumpa. Vraj podstupuje liečbu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
pred 3 hodinami
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
Aj malá chyba v daňovom priznaní môže znamenať pokutu či úrok z omeškania. Zabudnutý príjem z brigády, zle uplatnený bonus alebo oneskorené podanie ťa môže stáť viac, než si myslíš.
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
pred 2 dňami
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
pred 3 dňami
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
27. 2. 2026 15:47
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
27. 2. 2026 10:30
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia