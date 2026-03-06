Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?

Po útokoch v regióne zaplavili sociálne siete videá influencerov z Dubaja s vetou „I know who protects us“. Slováci pre Refresher vysvetľujú, aké pravidlá tam platia pre tvorbu obsahu.
Krátko po útokoch v regióne Perzského zálivu sa na TikToku, Instagrame a platforme X začal šíriť virálny trend medzi influencermi žijúcimi v Dubaji. Videá majú podobný scenár. Autor sa pýta: „You live in Dubai, aren’t you scared?“ a následne nasleduje prestrih na vysokých predstaviteľov Spojených arabských emirátov.
Influenceri potom odpovedajú vetou: „I know who protects us.“ Podobné videá zverejnili desiatky účtov a mnohé z nich získali milióny pozretí. Ako upozornili médiá CNN a Deutsche Welle, trend sa začal šíriť krátko po tom, čo región zasiahli rakety a drony počas eskalácie konfliktu na Blízkom východe.
Redakcia Refresheru oslovila dvoch Slovákov pôsobiacich v Dubaji. Pýtali sme sa ich, ako pravidlá fungujú v praxi a či cítili tlak na to, čo môžu a nemôžu zverejňovať.
Jedným z nich je slovenský influencer Dávid Körös, ktorý v Dubaji tvorí obsah na sociálnych sieťach. Pre Refresher opísal aj prípad, keď po zverejnení virálneho satirického videa dostali pokutu a hrozili mu väzením. V klipe sa podľa neho objavila postava Araba, ktorá rozhadzovala peniaze, čo úrady vyhodnotili ako zosmiešňovanie arabskej kultúry.
„Nepáčilo sa im to, pretože tvrdili, že to nie je ich kultúra a nechcú, aby si ľudia vo svete mysleli, že Arabi toto robia,“ povedal Körös.
Dubaj si stráži reputáciu bezpečného mesta
Dubaj roky buduje obraz stabilného a bezpečného miesta pre expatov, biznis aj turistov. Práve preto sú útoky v regióne citlivé aj z hľadiska reputácie mesta. Financial Times upozorňuje, že virálne videá môžu byť snahou ukázať, že život v Dubaji pokračuje normálne a ľudia nepanikária.
Analytici hovoria o „influence operation“
Niektorým odborníkom sa podobnosť videí nezdá náhodná. Výskumníčka Katja Muñoz z Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy pre Financial Times povedala, že trend má jasnú šablónu a pripomína „influence operation“, teda snahu ovplyvniť verejnú mienku.
Podľa nej to naznačuje, že Dubaj má vybudované vzťahy s influencermi a vie ich využiť veľmi rýchlo.
Pravidlá pre influencerov v emirátoch sú prísne
V Spojených arabských emirátoch platia prísne pravidlá pre online obsah, vrátane reklamy a sponzorovaných spoluprác. Úrady zároveň varujú pred šírením neoverených informácií a obsahu, ktorý môže vyvolať paniku.
Pre Slovákov je dôležité aj to, že pravidlá sa netýkajú len miestnych tvorcov. Ak niekto príde do Dubaja ako turista a zverejňuje len bežný obsah z dovolenky, povolenie riešiť nemusí. Ak by však publikoval reklamný alebo promo obsah, úrady už vyžadujú tzv. Visitor Advertiser Permit.
Oslovili sme Slovákov pôsobiacich v Dubaji
Jedným z nich bol producent a podnikateľ Jaro Slávik, ktorý v Dubaji dlhodobo pôsobí. Hovorili sme s ním o tom, ako prísne sú miestne pravidlá pre influencerov a čo sa môže stať, ak ich tvorcovia porušia.
Jaro Slávik tvrdí, že influenceri v emirátoch musia rátať s prísnejšími pravidlami než v Európe a v niektorých prípadoch aj s povinnou licenciou. „Influenceri tam musia dodržiavať pravidlá. Dokonca musia mať aj licenciu na influencerstvo,“ povedal pre Refresher.
Podľa Slávika sa pravidlá netýkajú len reklamy, ale aj toho, aký obsah môže poškodiť obraz krajiny.
Je zákaz šíriť neoverené informácie a hoaxy a toto sa berie dosť vážne. Ostatne všetko, čo tu narúša poctivo budovaný image
Pýtali sme sa ho aj na virálne videá s vetou „I know who protects us“, ktoré sa po útokoch rozšírili na sociálnych sieťach. Slávik hovorí, že ich nevníma ako organizovanú kampaň, skôr ako spontánnu reakciu ľudí, ktorí v Dubaji žijú. „Neviem, prečo by to malo byť (umelo) produkované,“ hovorí.
Ak tvorcovia pravidlá porušia, môže to mať aj konkrétne následky. „Zatvárajú sa účty, ktoré nejdú podľa pravidiel,“ hovorí.
Podobnú skúsenosť opisuje aj Dávid. Podľa neho majú influenceri pri tvorbe obsahu pomerne veľkú slobodu, musia však dodržiavať viacero pravidiel.
„Ak robíte marketing cez sociálne siete, musíte mať influencer licenciu. Inak vás môžu pokutovať,“ povedal pre Refresher.
Pri každodennej tvorbe podľa neho platia aj praktické obmedzenia. Influenceri napríklad nemôžu natáčať ľudí bez súhlasu a na niektorých miestach, napríklad v nákupných centrách, treba mať povolenie.
Podľa Dávida sa tvorcovia obsahu väčšinou vyhýbajú témam ako politika, náboženstvo alebo kritika vlády. „Ak je kritika mierna a konštruktívna, akceptuje sa. Ak je však hrubá alebo obsahuje nepravdy, môžu vás kontaktovať, aby ste video odstránili,“ vysvetľuje. Dávid nám opísal aj vlastnú skúsenosť s pravidlami. „Stalo sa nám, že sme natočili satirické video, ktoré vykresľovalo Dubaj v horšom svetle. Dostali sme pokutu a upozornenie, že ak by sa to zopakovalo, hrozí nám krátkodobé väzenie.“ Dávid nakoniec hovorí, že predstava úplnej cenzúry podľa neho nie je presná. „Ľudia si často myslia, že tu nič zlé na krajinu povedať nemôžete. Pravda je, že influencer má veľkú slobodu v tom, aký obsah robí. Najčastejšie vás len požiadajú, aby ste nevhodné video odstránili.“