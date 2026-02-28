Hoci si meteorológovia nie sú istí presným dosahom na Slovensko, prvé výrazné ochladenie očakávajú už v druhom marcovom týždni.
V posledných dňoch sme si užívali výrazné oteplenie, ktoré pripomínalo skôr jar než záver februára. Meteorológovia však varujú, že rozpad polárneho víru môže čoskoro zvrátiť tento trend a priniesť do Európy vpád arktického vzduchu zo severu či severovýchodu, informuje iMeteo.
Hoci marec môže na našom území skončiť ako teplotne nadpriemerný mesiac, pravdepodobnosť prudkého ochladenia sa v posledných dňoch zvyšuje. Odborníci predpokladajú výraznú zmenu počasia okolo 8. marca. V druhej polovici mesiaca by sa mal naplno prejaviť vplyv spomínaného rozpadu polárneho víru.
Aj keď sa polárny vír rozpadne, stále nie je jasné, ako presne tento jav ovplyvní konkrétne lokality. Existuje reálna možnosť, že sa na Slovensko opäť vráti zimné počasie, čo však v marci či dokonca v apríli nepredstavuje nič výnimočné.