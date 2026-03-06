Vláda zverejnila nové Epsteinove spisy o Trumpovi. Údajne nútil maloletú k orálnemu sexu, v obrane ho vraj uhryzla

Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok zverejnilo ďalšie spisy týkajúce sa sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Konkrétne sprístupnilo dokumenty FBI z roku 2019, ktoré obviňujú Donalda Trumpa zo sexuálneho napadnutia maloletého dievčaťa.
Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok zverejnilo ďalšie spisy týkajúce sa sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Konkrétne sprístupnilo dokumenty FBI z roku 2019, ktoré obviňujú Donalda Trumpa zo sexuálneho napadnutia maloletého dievčaťa.
Podľa zahraničných médií ako CNN či AP News sa incident údajne odohral v 80. rokoch, keď malo dievča medzi 13 až 15 rokov. V roku 2019 vypovedala na FBI a rozprávala o svojich stretnutiach s Epsteinom aj Trumpom.
Informácie vyšli na povrch už vo februári, no ministerstvo malo desiatky strán dokumentov, týkajúcich sa Trumpa, úmyselne odstrániť z verejnej databázy. Demokrati v Kongrese to označili za „nezákonný postup“. Teraz ministerstvo opäť tieto dokumenty zverejnilo.
Podľa dokumentu FBI žena tvrdila, že ako mladé dievča mala počas rokov „viac ako šesťkrát a menej ako dvadsaťkrát“ sex s Epsteinom a pri každom kontakte s ním „pravdepodobne dostávala drogy“, ako marihuanu a kokaín, spolu s alkoholom. Povedala, že „Epsteinov obľúbený nápoj bol gin s tonikom a rád počúval klasickú hudbu.“
Ako pohryzla Trumpa
Jedného dňa ju Epstein odviezol zo svojho ostrova, buď do New Yorku alebo do New Jersey, kde ju vo „veľmi vysokej budove“ predstavil „niekomu s peniazmi“, koho špecifikovala ako Donalda Trumpa.
Trump podľa nej po ich zoznámení všetkých prítomných, na ktorých identitu si nepamätá, požiadal, aby opustili miestnosť. Povedal jej: „Dovoľ mi, aby som ťa naučil, ako sa majú malé dievčatá správať,“ a rozopol si nohavice. Dievča ho potom pohryzlo, lebo sa jej „hnusil“. Trump ju za to udrel a povedal, nech „túto malú mrchu“ odtiaľto dostanú. Potom sa ľudia vrátili späť do miestnosti.
Táto svedkyňa tiež tvrdila, že Trump s Epsteinom pre mladé dievčatá používali výrazy ako „čerstvé mäso“ alebo „nepoškvrnené“. Trump podľa nej občas žiarlil na Epsteina.
Epsteina mali v detstve zneužívať „muži z jeho rodiny“
Dievča údajne po opakovaných interakciách s Epsteinom nadobudlo dojem, že jej „dôveruje“. Situácia bola „stále hrozná“, ale ona sa začala cítiť „dôležitá“, pretože sa jej Epstein zdôveroval a vedel, že si jeho tajomstvá necháva pre seba.
Povedala, že sa finančného magnáta spýtala, „prečo jej robí tieto veci“, na čo jej mal odpovedať, že bol sám ako dieťa „zneužívaný chlapcom z jeho rodiny“. Zneužívať ho mal bratranec alebo strýc, niekedy aj jeho teta.
Epstein jej rozprával intímne veci o svojom živote a dospievaní a ona si pripadala, že má „určitú moc“. Podľa nej mal Epstein dve stránky osobnosti.