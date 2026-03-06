Ukrajinský minister tvrdí, že Maďarsko v Budapešti zadržalo sedem zamestnancov Oščadbank.
Ukrajinský minister zahraničných vecí, Andrij Sybiha, obvinil maďarské úrady, že v Budapešti zadržali ako „rukojemníkov“ sedem zamestnancov ukrajinskej štátnej banky Oščadbank, ktorí prevážali hotovosť z Rakúska späť na Ukrajinu. Kyjev podľa neho prostredníctvom oficiálnej nóty vyzval Budapešť na ich okamžité prepustenie. Plánuje sa obrátiť aj na Európsku úniu. Maďarská strana sa k tomu bezprostredne nevyjadrila. Informovala o tom agentúra AFP.
„Maďarské úrady dnes v Budapešti vzali ako rukojemníkov sedem ukrajinských občanov. Dôvody sú stále neznáme, rovnako ako ich súčasný zdravotný stav alebo možnosť kontaktovať ich,“ napísal Sybiha vo štvrtok pred polnocou na sieti X.
Podľa neho ide o zamestnancov ukrajinskej Oščadbank, ktorí prevážali hotovosť a cennosti v dvoch vozidlách medzi Rakúskom a Ukrajinou v rámci pravidelnej služby medzi štátnymi bankami.
Vozidlá sa podľa GPS momentálne nachádzajú v Budapešti
Vedenie Oščadbank vo svojom vyhlásení spresnilo, že jej personál prepravoval 40 miliónov dolárov a 35 miliónov eur v hotovosti a deväť kilogramov zlata na základe dohody s rakúskou bankou Raiffeisen Bank a v súlade s medzinárodnými pravidlami a platnými postupmi. Zadržanie vozidiel a zamestnancov bolo podľa nej bezdôvodné, považuje to za únos.
„V skutočnosti hovoríme o tom, že Maďarsko berie rukojemníkov a kradne peniaze. Ak je to tá 'sila', ktorú dnes oznámil pán (maďarský premiér Viktor) Orbán, potom je to sila zločineckej bandy. Je to štátny terorizmus a vydieranie,“ tvrdil ďalej Sybiha.
Vozidlá sa podľa GPS momentálne nachádzajú v Budapešti v blízkosti „jednej z maďarských bezpečnostných alebo silových inštitúcií“, uviedla Oščadbank s tým, že ich polohu potvrdilo aj ukrajinské veľvyslanectvo a ministerstvo zahraničných vecí. Miesto pobytu ukrajinských občanov však známe nie je.
Predtým Orbán podľa agentúry Reuters povedal, že Maďarsko donúti Ukrajinu „politickými a finančnými prostriedkami“ opäť obnoviť tranzit ropy cez ropovod Družba.
Zastavíme dopravu dôležitých vecí prechádzajúcich Maďarskom na Ukrajinu
Kým si Ukrajina nesplní svoje povinnosti v preprave ropy, Budapešť zatiaľ odmietne akúkoľvek finančnú podporu Ukrajiny. Vyhlásil to v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Jeho vláda zároveň zastaví prepravu všetkých vecí dôležitých pre Ukrajinu prechádzajúcich Maďarskom.
„Zastavili sme dodávky benzínu na Ukrajinu, nedodávame ani naftu, dodávame ale ešte elektrinu a zastavíme prepravu ďalších vecí dôležitých pre Ukrajinu, ktoré prechádzajú cez Maďarsko,“ spresnil Orbán.
Premiér zároveň vyjadril nádej, že Ukrajine sa minú peniaze skôr ako Maďarsku ropa. Maďarsko pre zastavenie dodávok blokuje poskytnutie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, na ktorej sa lídri členských štátov EÚ dohodli už v decembri, ako aj nový balík protiruských sankcií.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Predseda maďarskej vlády a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z toho, že dodávky stále neobnovila zámerne. Kyjev to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.