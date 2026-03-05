V niektorých šaržiach kapsúl sa potvrdila salmonela odolná voči viacerým antibiotikám, pričom rizikové produkty majú dátum spotreby až do roku 2027.
Úrady varujú pred výživovým doplnkom s obsahom moringy, v ktorom sa potvrdila nebezpečná baktéria salmonela. Produkt je dostupný aj cez známe internetové obchody.
Na problém upozornil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). V niektorých šaržiach doplnku Rosabella Moringa, 100% Pure, Maximum Potency sa zistila salmonela, ktorá je podľa odborníkov odolná voči viacerým antibiotikám.
Rizikové šarže majú dátum spotreby až do roku 2027. Informáciu zverejnila aj Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI), keďže doplnok sa predáva aj cez platformy ako Amazon, eBay, Etsy, Shein či TikTok Shop.
Salmonela môže spôsobiť salmonelózu, ktorá sa prejavuje najmä tráviacimi problémami. Najväčšie riziko predstavuje pre deti, seniorov a ľudí s oslabenou imunitou.
Doplnky s moringou sa často propagujú ako podpora imunity a vitality. Rastlina moringa pochádza z oblasti Himalájí a býva označovaná aj ako „strom života“, informuje Vegmart.