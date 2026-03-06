Skutočná suma však bude závisieť od príjmu a zaplatených odvodov.
Od roku 2027 sa zvýšia aj maximálne sumy materskej dávky. Pri 30-dňovom mesiaci môže dosiahnuť približne 2 397 eur a pri 31 dňoch takmer 2 477 eur. Materská sa počíta ako 75 percent vymeriavacieho základu, informuje web Peniaze.sk.
Napríklad žena s hrubou mzdou okolo 1 400 eur by dostávala približne 1 035 až 1 070 eur mesačne podľa počtu dní v mesiaci. Nárok na dávku majú poistenci, ktorí boli nemocensky poistení aspoň deväť mesiacov počas posledných dvoch rokov. Materská sa spravidla vypláca od šiesteho týždňa pred pôrodom.
Dávka sa najčastejšie vypláca 34 týždňov, pri samoživiteľkách 37 týždňov a pri narodení dvoch alebo viacerých detí až 43 týždňov. Otec môže materskú poberať približne 28 týždňov.
Zvyšuje sa aj otcovská dávka, ktorá sa vypláca maximálne 14 dní. Od roku 2026 môže dosiahnuť takmer 80 eur na deň, teda približne 1 120 eur za celé obdobie. Na maximálnu sumu však dosiahnu najmä ľudia s príjmom okolo 3 240 eur mesačne. Napríklad otec s platom 1 200 eur by za otcovské voľno dostal približne 415 eur.