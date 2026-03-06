Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 6. marca 2026 o 13:20
Čas čítania 0:35

Pamätník Lučanského prekvapil verejnosť: Mikulec poukázal na chybný dátum narodenia aj názov „Padlý anjel”

Pamätník Lučanského prekvapil verejnosť: Mikulec poukázal na chybný dátum narodenia aj názov „Padlý anjel"
Zdroj: Facebook / Matúš Šutaj Eštok

Pamätník zosnulému policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskému, ktorý pred dvoma dňami odhalil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, čelí kritike.

Na pamätnej doske bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského je nesprávny dátum narodenia. Upozornil na to bývalý minister vnútra Roman Mikulec. Zároveň kritizoval aj názov pamätníka: „Označenie ‚PADLÝ ANJEL‘ sa používa na označenie človeka, ktorý bol kedysi čistý a dobrý, ale potom upadol, zlyhal alebo sa odklonil od dobra. Mimochodom, najznámejší padlý anjel je Lucifer,“ napísal Mikulec na facebooku.

Na pamätnej doske je napísaný nesprávny rok narodenia, a to 1968. Lučanský sa však narodil v roku 1969.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte pred dvoma dňami (4. marca) informoval na svojom facebooku o pamätníku venovanom bývalému policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskému. 

Eštok pri tejto príležitosti odovzdal rodine generála spomienkové dielo. Sochu letiaceho anjela doplnenú sklenenou pamätnou doskou s osobným venovaním. Podľa ministra má symbol pripomínať službu, zodpovednosť a ľudský rozmer výkonu moci. Zároveň zdôraznil, že tragédia spojená s Lučanského smrťou je záväzkom, aby sa podobné zlyhania systému už neopakovali.

Súvisiace témy:
Slovensko Politika Slovensko
