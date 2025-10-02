Izrael plánuje deportáciu aktivistov do Európy, organizátori však tvrdia, že išlo o nenásilnú misiu.
Medzi zadržanými aktivistami flotily Global Sumud, ktorá sa snažila dopraviť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, je aj slovenský občan Peter Švestka. Izraelská armáda zasiahla voči flotile v medzinárodných vodách, zastavila časť lodí a vezie ich do Izraela, odkiaľ budú deportovaní do Európy. Organizátori tvrdia, že išlo o nenásilnú humanitárnu misiu, Izrael ich však označuje za teroristov s väzbami na Hamas.
Novinári a aktivisti zo Švédska a Česka, vrátane Grety Thunbergovej
Z celkovo viac ako 40 lodí flotily izraelské jednotky zadržali najmenej 19. Medzi nimi boli aj plavidlá s novinármi a aktivistami zo Švédska a Česka, vrátane Grety Thunbergovej. Ostatné lode, približne dve desiatky, pokračujú vo svojej plavbe k Pásmu Gazy, hoci flotila je momentálne od pobrežia vzdialená približne 85 kilometrov.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí na sieti X uviedlo, že cestujúci sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave a začal sa proces ich deportácie. Organizátori flotily však tvrdia, že proti nim zasiahli aj vodnými delami a akcie izraelských síl označujú za nelegálne a nebezpečné.
Inštitút ľudských práv (IĽP) vyzval slovenské ministerstvo zahraničia, aby zasiahlo a žiadalo prepustenie Petra Švestku. Zásah Izraelských obranných síl označili za pirátstvo a ohrozenie života. Právnička Katarína Klimentová poukázala na ilegálnosť zásahu a vyzvala na diplomatické a sankčné opatrenia proti Izraelu.
Reaguje aj Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR informovalo, že prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Tel Avive vo veci aktívne koná. „Naše veľvyslanectvo je v úzkom kontakte s izraelským rezortom diplomacie, ktorý je momentálne jediným kontaktným bodom. Požiadali sme o potvrdenie, či sa medzi zadržanými nachádza občan SR,“ uviedlo MZVEZ SR na sociálnej sieti. Ministerstvo dodalo, že v prípade potvrdenia prítomnosti Slovákov sú pripravení poskytnúť všetky konzulárne služby a asistenciu.