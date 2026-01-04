Skicentrum vo francúzskych Alpách láka návštevníkov na lyžovanie zdarma.
Lyžiarske stredisko Saint-Colomban-des-Villards, ktoré je v nadmorskej výške 1 100 metrov, urobilo nečakaný krok – ponúka bezplatné lyžovanie počas celej sezóny. Nejde o marketingový krok, ale o riešenie deficitu obce. Informuje o tom portál Euronews.
Stredisko malo pôvodne ročné straty okolo 400- až 600-tisíc eur, no v poslednej sezóne sa deficit zvýšil až na milión eur, čo pre obec s rozpočtom 2,7 milióna eur znamenalo veľkú finančnú záťaž.
Starosta vysvetľuje, že predaj lístkov by znamenal ďalšie náklady, a to 36- až 41-tisíc eur na sezónu, čo pre obec s obmedzeným rozpočtom nie je udržateľné. Namiesto uzavretia strediska otvorili zjazdovky bez poplatku, aby pritiahli viac ľudí, ktorí môžu minúť peniaze na iné služby a aktivity.