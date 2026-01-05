Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 5. januára 2026 o 5:55
Čas čítania 1:18

Trump sa vyhráža nástupkyni Madura. Čaká ju ešte horší osud, ak neurobí, čo je správne, tvrdí prezident

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Trump sa vyhráža nástupkyni Madura. Čaká ju ešte horší osud, ak neurobí, čo je správne, tvrdí prezident
Zdroj: TASR/AP

Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil viceprezidentke Rodríguezovej, aby na seba dočasne prevzala Madurove právomoci.

Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová zaplatí možno ešte väčšiu cenu než zadržaný Nicolás Maduro, ak neurobí to, čo je správne. V nedeľu to v telefonickom rozhovore pre magazín The Atlantic povedal americký prezident Donald Trump.


Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil viceprezidentke Rodríguezovej, aby na seba dočasne prevzala Madurove právomoci. Súd však Madura, ktorého spolu s manželkou americké špeciálne jednotky zadržali a odviedli do USA, nevyhlásil za trvalo neprítomného. V takom prípade by museli byť vyhlásené voľby do 30 dní.


Rodríguezová predtým vo videopríhovore vyhlásila, že Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny, a Madura označila za jedinú hlavu štátu a vyzvala na jeho prepustenie. Za dočasnú prezidentku ju v nedeľu uznala aj venezuelská armáda.


„Ak neurobí to, čo je správne, zaplatí za to veľmi vysokú cenu, pravdepodobne vyššiu ako Maduro,“ povedal Trump o Rodríguezovej v rozhovore, ktorý poskytol z Floridy v dopoludňajších hodinách miestneho času.

23. decembra 2025 o 17:42 Čas čítania 1:06 Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci? Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?


Šéf Bieleho domu na tlačovej konferencii po vojenskom zásahu USA vo Venezuele tvrdil, že minister zahraničných vecí Marco Rubio hovoril s Rodríguezovou, ktorá vraj vyjadrila ochotu „urobiť to, čo si myslíme, že je skrátka potrebné, aby sa Venezuela stala znovu skvelou“. Zároveň povedal, že USA budú riadiť Venezuelu, až kým nebude možné bezpečne a riadne odovzdať moc novému vedeniu.


Pre The Atlantic podľa stanice Sky News naznačil, že zmenu režimu vo Venezuele považuje za legitímny cieľ. Stanica pripomenula, že časť americkej pravice je totiž kritická voči americkému zasahovaniu v zahraničí. „Viete, obnova krajiny a zmena režimu, ako to chcete nazvať, je lepšie ako to, čo máte teraz. Horšie to už byť nemôže,“ povedal s tým, že Venezuela je podľa neho v troskách. „Je to krajina, ktorá je v každom ohľade katastrofou,“ uviedol.


Okrem toho zopakoval svoju častú požiadavku, aby sa Grónsko stalo súčasťou Spojených štátov, pričom tvrdil, že je obkľúčené „ruskými a čínskymi plavidlami“. Najväčší ostrov na svete bohatý na zdroje patrí Dánsku a americký prezident viackrát odmietol vylúčiť jeho obsadenie silou, pričom tvrdil, že USA potrebujú Grónsko pre svoju vlastnú bezpečnosť.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
včera o 08:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
2
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
včera o 12:31
O prácu prídu stovky Slovákov. Firma na strednom Slovensku končí
O prácu prídu stovky Slovákov. Firma na strednom Slovensku končí
včera o 11:55
Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
včera o 08:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
2
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
včera o 11:55
Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
včera o 12:31
O prácu prídu stovky Slovákov. Firma na strednom Slovensku končí
O prácu prídu stovky Slovákov. Firma na strednom Slovensku končí
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
včera o 08:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
2
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred 3 dňami
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
30. 12. 2025 18:40
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
Lifestyle news
Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu
pred 41 minútami
Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026
pred hodinou
John Wick a Saw môžu dostať nové herné adaptácie
včera o 13:32
Seriálový Harry Potter má byť verný knihám. Herec opisuje pocity z natáčania
včera o 11:42
Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu
pred 2 dňami
Dánska štátna pošta doručila posledný list v histórii. Po viac ako 400 rokoch končí s doručovaním
pred 2 dňami
Scenárista South Parku kúpil doménu Trump Kennedy Center. Satiricky ňou reaguje na Trumpove zásahy do kultúry
pred 2 dňami
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom
24. 10. 2025 18:41
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
pred 3 dňami
Zahraničie Všetko
Irán posiela Trumpovi a Izraelu tvrdé odkazy. Je to nezákonný čin, odkazujú do Washingtonu
pred 8 minútami
Irán posiela Trumpovi a Izraelu tvrdé odkazy. Je to nezákonný čin, odkazujú do Washingtonu
Irán a Venezuela sú dlhodobo blízkymi spojencami.
Varovanie z Kyjeva: Rusko o pár dni zaútočí na vlastných ľudí, obvinia z toho Ukrajinu
pred 3 dňami
Varovanie z Kyjeva: Rusko o pár dni zaútočí na vlastných ľudí, obvinia z toho Ukrajinu
VIDEO: Prvé chvíle tragického požiaru vo Švajčiarsku. Muž sa snažil uhasiť plamene kúskom oblečenia
pred 3 dňami
VIDEO: Prvé chvíle tragického požiaru vo Švajčiarsku. Muž sa snažil uhasiť plamene kúskom oblečenia
Francúzske lyžiarske stredisko ponúka lyžovanie zadarmo celú sezónu. Nejde o akciu, ale snahu ušetriť
včera o 16:30
Francúzske lyžiarske stredisko ponúka lyžovanie zadarmo celú sezónu. Nejde o akciu, ale snahu ušetriť
Americké médiá tvrdia, že USA podnikli vojenské údery proti Venezuele
pred 2 dňami
Americké médiá tvrdia, že USA podnikli vojenské údery proti Venezuele
USA sa prihlásili k útoku vo Venezuele. Trump tvrdí, že prezidenta Madura a jeho manželku zajali a odviezli z krajiny
pred 2 dňami
USA sa prihlásili k útoku vo Venezuele. Trump tvrdí, že prezidenta Madura a jeho manželku zajali a odviezli z krajiny
Ekonomika Všetko
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
2
29. 12. 2025 10:59
Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
30. 12. 2025 10:51
Zarábaš priveľa? Štát končí s daňovou úľavou pre týchto ľudí. Pozri sa, ako klesá daňové minimum
Slovensko Všetko
Akou formou môžeš získať energopomoc v roku 2026? Pozri si prehľad možností
dnes o 06:30
Akou formou môžeš získať energopomoc v roku 2026? Pozri si prehľad možností
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
pred 3 hodinami
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
3
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
31. 12. 2025 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Atmosféru neistoty umocňovali personálne spory, mediálne výpady politikov a viaceré kauzy, ktoré postupne formovali obraz turbulentného roka.
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
31. 12. 2025 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia