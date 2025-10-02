Kategórie
dnes 2. októbra 2025 o 6:30
Čas čítania 0:42

Americký ropný gigant znižuje počet zamestnancov: Prepustí tisíce ľudí v Európe a Kanade

Kategória:
Zahraničie
Americký ropný gigant znižuje počet zamestnancov: Prepustí tisíce ľudí v Európe a Kanade
Zdroj: Unsplash/Robin Sommer

Opatrenie je súčasťou dlhodobého plánu reštrukturalizácie, podobne ako v prípade konkurenčných firiem Chevron a ConocoPhillips.

Americký koncern Exxon Mobil, najväčší producent ropy v USA, zruší celosvetovo približne 2000 pracovných miest. To predstavuje takmer 4 % jeho globálnej pracovnej sily. Rozhodnutie je súčasťou dlhodobého plánu reštrukturalizácie.

Čo sa týka jednotlivých regiónov a krajín, počíta sa s redukciou počtu pracovných miest v Kanade a Európe. V Kanade už v pondelok (29. 9.) oznámila rušenie pracovných pozícií spoločnosť Imperial Oil, ktorej väčšinovým vlastníkom je práve Exxon Mobil. Jej rozsah prepúšťania predstavuje takmer polovicu z celkovej redukcie pracovných miest, ktoré v utorok oznámil Exxon Mobil. Viac než polovica miest by mala byť podľa agentúry Bloomberg zrušená v Európe. V USA sa so znižovaním pracovných pozícií nepočíta.

Ešte skôr oznámili znižovanie počtu zamestnancov americké ropné firmy Chevron a ConocoPhillips. Chevron už vo februári informoval, že zruší celosvetovo zhruba 20 % pracovných miest. ConocoPhillips zasa začiatkom septembra uviedol, že prepustí od 20 % do 25 % zamestnancov. Podľa údajov štatistikov v Texase, ktorý je najväčším producentom ropy v rámci USA, počet pracovných miest iba v oblasti ťažby ropy a plynu v Spojených štátoch klesol v prvých šiestich mesiacoch roka o 4700.

Ropa
Zdroj: Unsplash/Zbynek Burival
Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Unsplash/Remy Gieling, Wiki Commons/Avij
