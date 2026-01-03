SHMÚ na to upozornil na svojom webe.
Severné Slovensko môžu v sobotu potrápiť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí až do nedele (4. 1.). Upozornil na to na svojom webe.
Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.
