TASR
dnes 3. januára 2026 o 12:40
Čas čítania 0:15

SHMÚ vydáva výstrahy. Slovákov potrápia snehové záveje v mnohých okresoch

SHMÚ vydáva výstrahy. Slovákov potrápia snehové záveje v mnohých okresoch
Zdroj: TASR/Roman Hanc

SHMÚ na to upozornil na svojom webe.

Severné Slovensko môžu v sobotu potrápiť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí až do nedele (4. 1.). Upozornil na to na svojom webe.


Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

výstrahy
Zdroj: SHMÚ
