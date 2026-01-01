Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 1. januára 2026 o 18:00
Čas čítania 0:50

Na dovolenke v obľúbenej destinácii si už nebudeš musieť meniť peniaze. Do eurozóny pribudla ďalšia krajina

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Na dovolenke v obľúbenej destinácii si už nebudeš musieť meniť peniaze. Do eurozóny pribudla ďalšia krajina
Zdroj: Unsplash/Shalev Cohen

Krajina verí, že tento krok podporí ekonomiku, posilní väzby so Západom a ochráni pred vplyvom Ruska.

Bulharsko sa vo štvrtok o polnoci stalo 21. štátom Európskej únie platiacim eurom. Spoločná európska mena tak nahradila bulharský lev, používaný od konca 19. storočia. 

Viaceré bulharské vlády sa zasadzovali za vstup do eurozóny v nádeji, že tento krok podporí ekonomiku krajiny, posilní väzby so Západom a ochráni pred vplyvom Ruska. Bulhari sú však v otázke prechodu na euro dlhodobo rozdelení a mnohí sa obávajú, že jeho zavedenie prinesie vyššie ceny a prispeje k politickej nestabilite, ktorá v krajine panuje.

Prezident Rumen Radev v prejave odvysielanom krátko pred polnocou označil prijatie eura za „posledný krok“ v integrácii Bulharska do EÚ. Vyjadril však poľutovanie nad tým, že k zmene meny sa Bulhari nevyjadrili v referende. Podľa prieskumu Eurobarometra bolo až 49 percent občanov proti prijatiu eura.

Zavedenie spoločnej európskej meny v Bulharsku privítala prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová. Euro označila za „mocný symbol“ „spoločných hodnôt a kolektívnej sily.“ Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že ide o dôležitý míľnik pre krajinu, ktorý Bulharom „uľahčí cestovanie a život v zahraničí, zvýši transparentnosť a konkurencieschopnosť trhov a uľahčí obchod.“

Euro prvýkrát zaviedli v roku 2002 v 12 členských krajinách. Slovensko do eurozóny vstúpilo v roku 2009. Pred Bulharskom ako posledné spoločnú menu, v roku 2023, prijalo Chorvátsko.

1. januára 2026 o 12:00 Čas čítania 0:41 PREHĽAD PRÁZDNIN: Kedy si žiaci oddýchnu od školy? Pozri si harmonogram na tento rok PREHĽAD PRÁZDNIN: Kedy si žiaci oddýchnu od školy? Pozri si harmonogram na tento rok
1. januára 2026 o 10:20 Čas čítania 0:46 Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
1. januára 2026 o 7:40 Čas čítania 0:30 Tragédia v bare počas silvestrovskej oslavy. Pri výbuchu v lyžiarskom stredisku zomrelo niekoľko ľudí Tragédia v bare počas silvestrovskej oslavy. Pri výbuchu v lyžiarskom stredisku zomrelo niekoľko ľudí
slnecne pobrezie, bulharsko
Zdroj: Unsplash/Shalev Cohen
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Bulharsko Cestovanie Dovolenka Euro (mena) Európa Európska únia More Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 19:13
Slovenská sporiteľňa mení pravidlá. Účet zadarmo získate už len keď splníte jednu podmienku
Slovenská sporiteľňa mení pravidlá. Účet zadarmo získate už len keď splníte jednu podmienku
pred 3 hodinami
ZMENY PRE VODIČOV: Od januára sa posúva dôležitá veková hranica
ZMENY PRE VODIČOV: Od januára sa posúva dôležitá veková hranica
dnes o 10:20
Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
včera o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
dnes o 12:00
PREHĽAD PRÁZDNIN: Kedy si žiaci oddýchnu od školy? Pozri si harmonogram na tento rok
PREHĽAD PRÁZDNIN: Kedy si žiaci oddýchnu od školy? Pozri si harmonogram na tento rok
dnes o 07:40
Tragédia v bare počas silvestrovskej oslavy. Pri výbuchu v lyžiarskom stredisku zomrelo niekoľko ľudí
Tragédia v bare počas silvestrovskej oslavy. Pri výbuchu v lyžiarskom stredisku zomrelo niekoľko ľudí
včera o 19:13
Slovenská sporiteľňa mení pravidlá. Účet zadarmo získate už len keď splníte jednu podmienku
Slovenská sporiteľňa mení pravidlá. Účet zadarmo získate už len keď splníte jednu podmienku
včera o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
1
pred 3 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
dnes o 10:20
Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
28. 12. 2025 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
2
25. 12. 2025 17:40
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
3
25. 12. 2025 8:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
28. 12. 2025 6:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
1
27. 12. 2025 7:28
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Lifestyle news
Koľko stoja outfity Emily v Paríži? Z cenoviek jej kúskov sa ti zatočí hlava
pred 2 hodinami
Náhle zomrel známy český herec Pavel Nečas. Mal 59 rokov
dnes o 14:20
1
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
včera o 15:46
1
AKTUÁLNE: Sydney už privítalo nový rok 2026. Pozri sa na prvé zábery z osláv
včera o 14:31
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
včera o 13:31
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
včera o 12:39
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
včera o 11:53
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
včera o 10:39
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
včera o 09:54
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
včera o 09:07
Zahraničie Všetko
Pri požiari v lyžiarskom stredisku vo Švajčiarsku zahynulo podľa dostupných informácií najmenej 47 ľudí
pred 2 hodinami
Pri požiari v lyžiarskom stredisku vo Švajčiarsku zahynulo podľa dostupných informácií najmenej 47 ľudí
Medzi obeťami sú osoby viacerých národností.
Nové informácie o výbuchu v lyžiarskom stredisku vo Švajčiarsku. Podľa odhadov môže byť obetí až niekoľko desiatok
dnes o 11:10
Nové informácie o výbuchu v lyžiarskom stredisku vo Švajčiarsku. Podľa odhadov môže byť obetí až niekoľko desiatok
Tragédia v bare počas silvestrovskej oslavy. Pri výbuchu v lyžiarskom stredisku zomrelo niekoľko ľudí
dnes o 07:40
Tragédia v bare počas silvestrovskej oslavy. Pri výbuchu v lyžiarskom stredisku zomrelo niekoľko ľudí
Moskva zverejnila video dronu, ktorý mal vraj zasiahnuť rezidenciu Putina. Na záberoch vidno takmer nepoškodený stroj
včera o 14:11
Moskva zverejnila video dronu, ktorý mal vraj zasiahnuť rezidenciu Putina. Na záberoch vidno takmer nepoškodený stroj
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
„Európska únia sa nemá miešať do obrany. Ukrajina v NATO nikdy nebude,“ vyhlásil v koncoročnom rozhovore Robert Kaliňák
1
dnes o 09:40
„Európska únia sa nemá miešať do obrany. Ukrajina v NATO nikdy nebude,“ vyhlásil v koncoročnom rozhovore Robert Kaliňák
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Slovensko Všetko
ZMENY PRE VODIČOV: Od januára sa posúva dôležitá veková hranica
pred 3 hodinami
ZMENY PRE VODIČOV: Od januára sa posúva dôležitá veková hranica
dnes o 16:20
PREHĽAD SVIATKOV 2026: Niektoré dni už nebudú dňami pracovného pokoja a obchody otvoria častejšie
dnes o 15:00
Európska metropola zavádza nový poplatok pre turistov. Kritici sa obávajú, že mestu uškodí
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
7
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
včera o 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Atmosféru neistoty umocňovali personálne spory, mediálne výpady politikov a viaceré kauzy, ktoré postupne formovali obraz turbulentného roka.
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
včera o 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
včera o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia