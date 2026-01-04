Kategórie
TASR
dnes 4. januára 2026 o 9:59
Čas čítania 2:08

Pred 50 rokmi došlo k havárii v atómovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Černobyľskému scenáru zabránili dvaja technici

Pred 50 rokmi došlo k havárii v atómovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Černobyľskému scenáru zabránili dvaja technici
Zdroj: TASR/Peter Šimončík

Vtedajší režim havárie v atómových elektrárňach na území bývalého Československa dôsledne tajil.

Katastrofa v černobyľskej atómovej elektrárni z 26. apríla 1986 ukázala aj negatívnu stránku mierového využitia jadrovej energie. K podobnej udalosti sa pred 50 rokmi schyľovalo aj na Slovensku.

Režim haváriu tajil

Za to, že sa havária v atómovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach, ku ktorej došlo 5. januára 1976, neskončila fatálne, možno ďakovať duchaprítomnosti pracovníkov elektrárne Milanovi Antolíkovi a Viliamovi Pačesovi. Vtedajší režim havárie v atómových elektrárňach na území bývalého Československa dôsledne tajil.

Dňa 5. januára 1976 vymieňali v prvom bloku elektrárne A1 palivo. Pri výmene jedného palivového článku, ktorú technici robili počas prevádzky, vystrelil článok do výšky, narazil na žeriav a rozbil sa. Po vystrelení článku zostal otvorený technologický kanál a do reaktorovej sály začal unikať oxid uhličitý, používaný na chladenie reaktora.

31. decembra 2025 o 18:01 Čas čítania 4:53 Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025 Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025


Pracovníci, ktorí článok vymieňali, museli zo sály okamžite utiecť, pretože by sa zadusili. V sále však zostal otvorený technologický kanál, ktorým chladiaci plyn unikal do ovzdušia.

Keby sa kanál nepodarilo utesniť v priebehu 30 až 60 minút, všetok plyn by unikol do vzduchu, nebolo by čím chladiť reaktor a teplota v ňom by stúpala na úroveň, keď by sa začali taviť ostatné palivové články. V tom prípade by sa v elektrárni v Jaslovských Bohuniciach mohlo odohrať to, čo sa stalo v Černobyli. Upratať zvyšky rozbitého palivového článku a upchať otvorený kanál sa podarilo dvom mladým zamestnancom elektrárne. Zabránili tak najhoršiemu.

Dostali vyznamenanie

Nehoda si však vyžiadala životy dvoch likvidátorov jadrového odpadu. Tí totiž pracovali v podzemí, nestačili pred smrtiacim plynom utiecť cez zamknuté únikové dvere a udusili sa. Vyšetrovanie ukázalo, že dvere boli zamknuté pre zamedzenie krádežiam. Počas havárie uniklo do okolia elektrárne 1011 becquerelov (Bq) aerosólov a 109 Bq rádioaktívnych izotopov jódu. Jedenásť kilometrov severne od Jaslovských Bohuníc namerali 480 Bq/kg cézia-137 v tráve a 407 Bq/kg jódu-131 v kukurici.

31. decembra 2025 o 16:28 Čas čítania 4:05 Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť


Za likvidáciu následkov havárie v bloku A1 a nasadenie vlastného života udelil v roku 2008 prezident SR Ivan Gašparovič dvojici Antolík-Pačes štátne vyznamenanie Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy. Získali ho za záchranu ľudských životov a značných materiálnych hodnôt s nasadením vlastného života.


Prevádzku v atómovej elektrárni A1 spustili v roku 1972. Bola vybavená reaktorom typu KS-150, ktorý patrí do prvej generácie vodou chladených a vodou moderovaných reaktorov. Tento typ reaktora bol rozšírený v krajinách bývalého východného bloku, ale v porovnaní so západnými technológiami trpel niekoľkými konštrukčnými a bezpečnostnými nedostatkami.
V bloku A1 sa odohrala havária aj vo februári 1977.

Táto nehoda sa zaradila medzi najzávažnejšie v histórii jadrovej energetiky Slovenska.

Proces likvidácie stále trvá

Pri čiastočnom roztavení plášťa reaktora do okolia uniklo veľké množstvo rádioaktívnych látok. V dôsledku tejto havárie blok A1 odstavili a uzavreli. Zároveň sa začal proces jeho likvidácie, ktorý bude trvať do roku 2033.

21. decembra 2025 o 7:02 Čas čítania 4:03 Tunel Višňové sa po viac než štvrťstoročí otvára. Projekt, ktorý sa stal symbolom zlyhaní, bude konečne slúžiť vodičom Tunel Višňové sa po viac než štvrťstoročí otvára. Projekt, ktorý sa stal symbolom zlyhaní, bude konečne slúžiť vodičom


Elektráreň A1 bola koncipovaná ako experimentálna a mala overiť možnosti energetického využívania reaktorov na prírodný urán. Československo sa v prvej polovici 50. rokov rozhodlo pre rozvoj jadrovej energetiky. S bohatou tradíciou v energetickom priemysle vtedajšie vedenie chcelo využiť zásoby uránu v Jáchymove a neďaleko mesta Příbram. V Jaslovských Bohuniciach postavili prvú jadrovú elektráreň v bývalej ČSSR.


Stavba A1 sa začala v roku 1958. V spolupráci so Sovietskym zväzom bol vyvinutý unikátny typ jadrového reaktora, moderovaný ťažkou vodou a chladený oxidom uhličitým. Informácie o oboch nehodách v bloku A1 boli odtajnené až po roku 1989.

