Nárok vzniká vtedy, keď zdravotný stav trvá dlhodobo a pracovná schopnosť klesne o viac ako 40 %.
Invalidný dôchodok sa priznáva ľuďom, ktorí majú dlhodobé zdravotné problémy, kvôli ktorým nedokážu pracovať tak ako zdraví ľudia. Zdravotný stav musí zvyčajne trvať dlhšie ako rok a schopnosť pracovať musí klesnúť aspoň o 40 %.
O tom, či je človek invalidný, rozhoduje posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe lekárskych správ. Posudzuje najmä:
- o koľko percent sa znížila pracovná schopnosť
– 40–70 % = čiastočný invalidný dôchodok
– nad 70 % = plný invalidný dôchodok
- ako dlho zdravotný stav trvá alebo bude trvať
– vyžaduje sa dlhodobý charakter, spravidla viac ako rok
– stav sa kontroluje na pravidelných prehliadkach
- ako ochorenie ovplyvňuje prácu v praxi
– hodnotí sa fyzická výkonnosť, psychická odolnosť aj zmysly (zrak, sluch a podobne)
Invalidita sa teda nepriznáva len podľa názvu diagnózy. Dôležité je, ako choroba človeka obmedzuje v reálnom živote a zamestnaní. Ak má človek viac ochorení, rozhoduje to najvážnejšie. Ostatné môžu zvýšiť percento poklesu schopnosti pracovať najviac o 10 %.