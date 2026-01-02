Na zábere je vidieť, ako sa oheň šíri po strope, zatiaľ čo v podniku hrá hudba a niektorí ľudia si situáciu natáčajú na mobilné telefóny.
Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré zachytáva úplný začiatok požiaru vo švajčiarskom bare. Na zázname je vidieť, ako sa oheň rýchlo šíri po strope, zatiaľ čo v podniku stále hrá hudba a ľudia sa spočiatku správajú, akoby si neuvedomovali nebezpečenstvo. Niektorí priestor opúšťajú, iní si situáciu natáčajú na mobilné telefóny.
V jednom momente je vidieť muža, ktorý sa pokúša plamene uhasiť kúskom oblečenia. Snaží sa do ohňa udierať, no plamene sa na strope rozširujú ďalej. Ostatní prítomní sa na situáciu prizerali. Video zachytáva len prvé sekundy požiaru, ktorý sa neskôr zmenil na tragédiu.
Šéf polície vo švajčiarskom kantóne Valais, Frédéric Gisler, potvrdil, že pri nočnom požiari v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana zahynulo okolo 40 ľudí a viac ako 115 sa zranilo. Medzi obeťami sú osoby viacerých národností.
🔥 BREAKING 🔥— Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) January 1, 2026
The photo & footage that shows how the fire started that killed the NYE party guests in Switzerland…
The owner of the restaurant is at fault.
40+ people are now dead & 115 are badly injured. pic.twitter.com/pgDSVpOwv1