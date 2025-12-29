Rezort sa chce zamerať aj na fiktívne živnosti.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje v budúcom roku zaviesť dôchodkový strop a nastaviť nové životné minimum. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) potvrdil, že rezort sa bude naďalej venovať pomoci pre jednorodičov, konceptu rodinnej karty a fiktívnym živnostiam.
Pomoc pre jednorodičov
Od 1. februára budúceho roka rezort spustí nový program pre jednorodičov. Pôjde o systém komplexných poradní, v ktorých odborníci ekonóm, psychológ, právnik či manažér prípadu poskytnú ľuďom potrebnú pomoc. Manažér prípadu sa ujme konkrétneho rodiča a nastaví mu program na vyriešenie jeho životnej situácie. Rezort chce okrem toho zaviesť lepší režim pri sprevádzaní dieťaťa k lekárovi a zvýšiť minimálne výživné.
Ministerstvo plánuje dokončiť aj koncept rodinnej karty. Vďaka nej si rodiny uplatnia zľavy na tovary a služby spojené so starostlivosťou o deti. „Už končíme takzvané trhové konzultácie. Viacerí partneri z oblasti prevádzkovania kariet prejavili o projekt záujem, čo výrazne zlacní náklady na túto službu,“ spresnil Erik Tomáš.
Dôchodky a životné minimum
Pre MPSVR zostávajú dve veľké výzvy. Ministerstvo chce zaviesť dôchodkový strop minimálne pre ľudí, ktorí vykonávajú ťažkú manuálnu prácu. Druhou prioritou je úprava životného minima, od ktorého závisia ďalšie dávky. Inštitút pre výskum práce a rodiny už pripravil filozofiu nového minima tak, aby zodpovedalo reálnym nákladom na život na Slovensku. Odborné sekcie rezortu aktuálne spracovávajú tento návrh do konkrétneho zákona.
Rezort sa opäť zameria aj na fiktívne živnosti. Hoci už v balíku „lex konsolidácia“ presadil určité sprísnenia, minister plánuje v sociálnom dialógu so živnostníkmi a zamestnávateľmi pokračovať. Cieľom je stanoviť presné hranice medzi závislou prácou a falošnou živnosťou.
Erik Tomáš upozornil, že zamestnanci na fiktívnych živnostiach prichádzajú o dôležité benefity a v budúcnosti budú mať nižšie dôchodky. Tento fenomén navyše poškodzuje štátny rozpočet. „Slovensko je v tejto problematike dlhodobo najhoršie medzi krajinami OECD a tento negatívny trend musíme konečne zvrátiť,“ uzavrel minister.