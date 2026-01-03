Kategórie
TASR
dnes 3. januára 2026 o 16:40
Čas čítania 0:42

Muž rozbil výklad cukrárne v Petržalke a dal sa na útek. Polícia zverejnila video zo zadržania

Muž rozbil výklad cukrárne v Petržalke a dal sa na útek. Polícia zverejnila video zo zadržania
Zdroj: FB/Polícia Košický kraj

Polícia obvinila 54-ročného muža, ktorý mal v noci na stredu rozbiť sklenenú výplň cukrárne na Fedinovej ulici v Bratislave.

Muža, ktorý mal v stredu (31. 12.) v noci rozbiť sklenenú výplň bratislavskej cukrárne na Fedinovej ulici, polícia obvinila z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci. V prípade dokázania viny hrozí 54-ročnému Romanovi S. trest odňatia slobody na dva roky. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

Polícii rozbitie výkladu prevádzky oznámil na linke 158 občan približne o 3.00 h. „Keďže oznamovateľ policajtom na linke 158 poskytol aj detailný popis osoby páchateľa, títo po príchode na miesto začali okolie prevádzky prepátravať, pričom si neďaleko miesta skutku všimli osobu zodpovedajúcu popisu. Po tom, ako spozorovala policajnú hliadku, sa dala na útek a ani na viacnásobné výzvy policajtov, ako aj použitie varovného výstrelu nereagovala,“ uviedol Pecek.

Ako doplnil, unikajúceho muža zastavila ďalšia zasahujúca hliadka bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky. Policajti ho pod hrozbou použitia zbrane následne zadržali.

„Touto cestou žiadame občanov, aby nás neváhali kontaktovať, ak boli svedkami akéhokoľvek protiprávneho konania, a bezodkladne to oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158 rovnako, ako to urobil aj pozorný občan v tomto prípade,“ uzavrel Pecek.

3. januára 2026 o 13:19 Čas čítania 0:13 V okrese Snina horel rodinný dom. Požiar si vyžiadal jednu obeť V okrese Snina horel rodinný dom. Požiar si vyžiadal jednu obeť
3. januára 2026 o 12:40 Čas čítania 0:15 SHMÚ vydáva výstrahy. Slovákov potrápia snehové záveje v mnohých okresoch SHMÚ vydáva výstrahy. Slovákov potrápia snehové záveje v mnohých okresoch
3. januára 2026 o 11:49 Čas čítania 0:56 USA sa prihlásili k útoku vo Venezuele. Trump tvrdí, že prezidenta Madura a jeho manželku zajali a odviezli z krajiny USA sa prihlásili k útoku vo Venezuele. Trump tvrdí, že prezidenta Madura a jeho manželku zajali a odviezli z krajiny
Súvisiace témy:
Polícia SR Správy z domova
