Zadaj svoj príjem a zisti približnú výšku dávky.
Výška materskej dávky v roku 2026 závisí od príjmu pred pôrodom. Zamestnankyne ju majú vypočítanú z hrubej mzdy a živnostníčky z vymeriavacieho základu, z ktorého platili odvody. Existuje jednoduchá kalkulačka, do ktorej stačí zadať hrubú mzdu alebo vymeriavací základ a získate približnú sumu materskej dávky, informuje portál Finsider.
Materská predstavuje približne 75 % predchádzajúceho hrubého príjmu, a preto sa zvyčajne pohybuje blízko bývalej čistej mzdy. Sociálna poisťovňa najskôr vypočíta denný vymeriavací základ tak, že ročný príjem vydelí 365 dňami. Z tejto sumy následne určí dennú dávku vo výške 75 %, ktorú vynásobí počtom dní v danom mesiaci. Výslednú sumu zaokrúhli nahor. V roku 2026 však platí maximálny vymeriavací základ, a preto má materská aj svoj horný limit.
Kto má nárok na materskú dávku?
Na materskú má nárok ten, kto bol nemocensky poistený aspoň 270 dní za posledné dva roky pred pôrodom. Týka sa to zamestnancov, povinne poistených živnostníkov, dobrovoľne poistených osôb aj tých v ochrannej lehote. Materskú poberá najčastejšie matka, ale môže ju poberať aj iný poistenec, ktorý sa o dieťa stará, napríklad otec. Dávku poisťovňa zvyčajne vypláca od šiesteho týždňa pred pôrodom a matka ju poberá približne 34 týždňov.
Ako požiadať
O materskú treba požiadať prostredníctvom tlačiva vystaveného gynekológom pred pôrodom. Žiadosť možno podať elektronicky cez portál slovensko.sk alebo osobne či poštou na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Správne a včasné podanie žiadosti je podmienkou na priznanie dávky.