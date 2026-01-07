Podľa údajov Eurostatu sa Slovensko radí medzi krajiny s najvyšším podielom obyvateľov žijúcich v stiesnených podmienkach.
V preplnených domácnostiach v roku 2024 žilo 16,9 % obyvateľov Európskej únie (EÚ). Ide o mierny pokles v porovnaní s rokom 2014, v ktorom v takýchto podmienkach žilo 18,1 % Európanov. Na Slovensku v preplnených domácnostiach žije až 29,9 % obyvateľov. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Najhoršia situácia je v Rumunsku, kde v preplnených domácnostiach býva až 40,7 % populácie. V ďalších štyroch členských štátoch EÚ obýva preplnené domácnosti viac ako 30 % ľudí. Ide o Lotyšsko (39,3 %), Bulharsko (33,8 %), Poľsko (33,7 %) a Chorvátsko (31,7 %).
Najmenší podiel obyvateľstva žije v preplnených domácnostiach na Cypre, a to len 2,4 %. Na ďalších najlepších miestach sú Malta (4,4 %) a Holandsko (4,6 %).