Takmer 15-kilometrový diaľničný obchvat Ružomberka, ktorého súčasťou bude 3,6-kilometrový tunel Čebrať, chceli diaľničiari otvoriť v závere roka 2025.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje v tomto roku odovzdať do prevádzky nový úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová aj rozšírený úsek D1 Bratislava - Triblavina s križovatkou D1/D4.
„Úsek D1 Hubová - Ivachnová sa už blíži do stavebného finále, plánujeme ho motoristom odovzdať v tomto roku,“ potvrdila mediálna komunikácia NDS.
Tento zámer oddialil nový zosuv pôdy na stavbe, pričom predbežný termín dokončenia je podľa ministerstva dopravy v prvom polroku 2026.
„Čo sa týka rozšírenia D1 Bratislava - Triblavina (3,6 kilometra), v rámci tejto stavby sme už odovzdali 2,5 kilometra dôležitých diaľničných vetiev, ktoré už teraz odbremeňujú intravilán Bratislavy o 2300 tranzitných nákladných vozidiel denne,“ uviedli diaľničiari s tým, že zvyšné objekty plánujú dokončovať v tomto roku. Podľa ministerstva dopravy aj v tomto prípade by sa tak malo stať v prvom polroku.
Aké sú plány?
Po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi na prvom z troch zvyšných úsekov D3, a to na stavbe druhého polprofilu úseku Oščadnica - Čadca, Bukov s druhou rúrou tunela Horelica, sa čoskoro začnú práce aj na úsekoch Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto - Oščadnica.
Práce budú pokračovať na stavbe druhej etapy severného obchvatu Prešova na R4. Súčasťou vyše desaťkilometrového úseku bude takmer dvojkilometrový tunel Okruhliak.
Výstavba trvá aj na trojkilometrovom úseku R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, kde upravujú podložie a budujú násyp cestného telesa budúcej preložky cesty prvej triedy. Taktiež realizujú mosty na budúcej rýchlostnej ceste aj na preložke cesty prvej triedy.