Problémy so stravou má Kočner už dlhodobo.
V utorok krátko pred pol siedmou ráno museli vo väznici Mariánovi Kočnerovi privolať záchranku. Prejavili sa u neho vážne zdravotné ťažkosti. Informovali o tom Nový čas a Aktuality.
„Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. 62-ročný pacient s alergickou reakciou bol ošetrený na adrese,“ povedala pre Nový Čas hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
Zdroj z prostredia väznice povedal, že situácia bola vážna. Kočner zrejme skonzumoval jedlo, na ktoré má intoleranciu, čo vyvolalo opuch dýchacích ciest. Zdravotníkom sa podarilo zdravotný stav Kočnera stabilizovať a nebolo potrebné ho prevážať do nemocnice. Kočner má podľa svojho právneho zástupcu intolerancie, pre ktoré mu musia podávať špeciálnu stravu.