Štát tým reaguje na vážne nehody, pri ktorých zohral úlohu opitý pasažier.
Na začiatku nového roka vstupujú do platnosti viaceré zmeny v zákone o cestnej premávke. Okrem vyšších pokút či nových úsekov sa dotknú aj alkoholu u spolujazdcov, informoval o tom portál autonoviny.sk.
Nové pravidlo začne platiť od 1. mája 2026. Nulová tolerancia alkoholu sa už nebude týkať iba vodičov, ale aj niektorých spolujazdcov. Ide najmä o pasažierov na motocykloch, štvorkolkách a viacmiestnych bicykloch, kde spolujazdec svojím pohybom či reakciami výrazne ovplyvňuje rovnováhu a bezpečnosť jazdy. Po novom preto musí byť triezvy rovnako ako vodič. Polícia bude môcť týmto osobám kontrolovať dych a pri porušení uložiť pokutu. Pravidlá pre vodičov a spolujazdcov v osobných autách sa nemenia, spolujazdci môžu aj naďalej konzumovať alkohol, pokiaľ nezasahujú do riadenia vozidla.
Cieľom úpravy je zvýšiť bezpečnosť
Zmena zákona vychádza zo štatistík, podľa ktorých sú nehody motocyklov so spolujazdcom pod vplyvom alkoholu častejšie a majú vážnejšie následky. Cieľom úpravy je zvýšiť bezpečnosť najmä v miestach, kde je veľa motorkárov a štvorkoliek.