V najbližších dňoch sa očakávajú vyššie teploty, dážď a rýchle topenie snehu.
Na Slovensko dorazilo výrazné oteplenie. Teplý vzduch od juhu vytlačil zimné počasie a spolu s dažďom spôsobil, že sneh sa začne v najbližších dňoch rýchlo topiť, informuje portál iMeteo.sk.
Počas prvej polovice týždňa budú teploty stúpať a v najteplejších regiónoch sa môžu vyšplhať až k hranici +10 °C. Dážď a vyššie teploty však môžu zvýšiť hladiny riek.
V strede týždňa môže počasie rozdeliť Slovensko na dve časti. Na západe by malo pršať, zatiaľ čo na východe sa ešte môže objaviť sneh. Zatiaľ však nie je jasné, kde presne sa hranica medzi teplým a chladnejším vzduchom ustáli.
Podľa aktuálnych predpovedí by sa citeľnejšie ochladenie mohlo vrátiť až začiatkom februára. Vývoj počasia zostáva otvorený a meteorológovia ho budú ďalej upresňovať.