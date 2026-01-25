Výhodu majú ekologické autá, ktoré platia menej alebo vôbec nič, no pri nesplnení podmienok hrozia vysoké pokuty.
Ak sa v roku 2026 chystáte autom do Česka, počítajte s vyššími poplatkami za diaľnice. Elektronické diaľničné známky od januára zdraželi, pričom ceny sa zvýšili približne o 5 až 9 percent. Dôvodom je automatický mechanizmus, ktorý každoročne zohľadňuje infláciu a rozširovanie diaľničnej siete, upozorňuje web autonoviny.sk.
Najvýraznejšie zdražela ročná známka, ktorá sa posunula o 130 českých korún. Vyššie ceny sa však týkajú všetkých typov známok, od jednodňových až po mesačné.
Koľko zaplatia vodiči v roku 2026
Jednodňová známka stojí 230 CZK (cca 9,50 eura), desaťdňová 300 CZK (okolo 12 eur) a mesačná 480 CZK, teda približne 20 eur. Ročná známka vyjde na 2 570 CZK, čo je takmer 106 eur.
Majitelia ekologickejších áut majú výrazné zľavy. Vozidlá na CNG či biometán platia približne polovicu a plug-in hybridy ešte menej. Elektromobily a vodíkové autá jazdia po diaľniciach zadarmo, no vodiči zo zahraničia musia vopred nahlásiť oslobodenie, inak im hrozí pokuta.
Pozor na pokuty
České diaľnice kontrolujú kamery a polícia. Ak vás zastavia bez platnej známky, môžete na mieste zaplatiť pokutu do 5 000 CZK. V správnom konaní sa sankcia môže vyšplhať až na 20 000 CZK.
Známky sa predávajú výhradne digitálne, najbezpečnejšie cez oficiálny web edalnice.cz. Úrady upozorňujú, aby sa vodiči vyhli neoficiálnym stránkam, ktoré si účtujú vysoké poplatky navyše.