Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne

Dom kúpila od známeho podnikateľa.
Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) sa v auguste 2025 stala majiteľkou nehnuteľnosti v lukratívnej časti Bratislavy, priamo pod Slavínom.
Podľa informácií Denníka N si Saková vybrala dom na Havlíčkovej ulici. Nehnuteľnosť kúpila od podnikateľa Gustáva Lacu, bývalého spolumajiteľa známeho obchodného centra Voderady a otca influencerky Emy Lacovej, kvôli ktorej kauza odpredaja Voderadov nesie prezývku „Slayáda“.
V roku 2016 Laca dom vydražil za 480 000 eur a o 9 rokov neskôr ho Lacovej predal za „trhovú cenu“. Laca pre médiá potvrdil, že s predajnou cenou súhlasila aj banka.
Ministerka kúpnu cenu podľa zistenia Denníka N zaplatila z predaja 4-izbového bytu v Ružinove, hypotéky a finančnej úspory. Realitná maklérka Daniela Rážová aktuálnu cenu nehnuteľnosti odhadla na 900 000 až 1 000 000 eur. „V majetkovom priznaní za rok 2025 bude kúpa tejto nehnuteľnosti priznaná tak, ako to zákon ustanovuje pre všetkých ústavných činiteľov,“ uviedla Saková.