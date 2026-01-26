Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 26. januára 2026 o 6:30
Čas čítania 0:37

Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
Zdroj: TASR/AP Alexander Zemlianichenko

Z 1,8 miliardy dostal len 835 miliónov.

Americká lotéria Powerball má nového víťaza obrovského jackpotu. Šťastlivec zo štátu Arkansas vyhral 1,8 miliardy dolárov, no rozhodol sa pre jednorazové vyplatenie namiesto postupných splátok, uvádza Powerball v tlačovej správe.

V praxi to znamená, že si pred zdanením odniesol 834,9 milióna dolárov, teda menej než polovicu pôvodnej sumy. Jackpot padol v žrebovaní na Štedrý deň a ide o druhú najvyššiu výhru v histórii USA.

Výherca si mohol vybrať aj rozloženie celej sumy do 30 splátok počas takmer 30 rokov, čo by mu zabezpečilo plnú hodnotu jackpotu. Uprednostnil však okamžitý prístup k peniazom, čo je medzi víťazmi časté rozhodnutie, informoval New York Post.

Podľa zákonov štátu Arkansas môže zostať anonymný až tri roky, čo aj využil. Zástupcovia lotérie uviedli, že víťaz si ešte pred prevzatím výhry zabezpečil právne a finančné poradenstvo.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
25. januára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:32 Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
25. januára 2026 o 13:20 Čas čítania 3:12 Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
25. januára 2026 o 12:51 Čas čítania 0:46 Na horách hrozí vietor až 160 km/h. SHMÚ varuje aj pred hustou hmlou a výdatným dažďom na viacerých miestach Slovenska Na horách hrozí vietor až 160 km/h. SHMÚ varuje aj pred hustou hmlou a výdatným dažďom na viacerých miestach Slovenska
powerball
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
1
včera o 08:09
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
pred 2 hodinami
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 08:48
Súd zakázal Borárosovi priblížiť sa k Jákliovej. Po jej smrti sa objavujú nové informácie a správy z telefónu
Súd zakázal Borárosovi priblížiť sa k Jákliovej. Po jej smrti sa objavujú nové informácie a správy z telefónu
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
1
včera o 08:09
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
19. 1. 2026 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
20. 1. 2026 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Lifestyle news
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
včera o 18:27
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
včera o 10:26
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
pred 2 dňami
VIDEO: Harry Styles je späť! Vydáva nový klip k skladbe Aperture, očakávaný album už je za rohom
pred 2 dňami
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
pred 2 dňami
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
pred 2 dňami
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
pred 3 dňami
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
pred 3 dňami
Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
pred 3 dňami
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
pred 3 dňami
Zahraničie Všetko
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
včera o 14:00
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
Hrozí im trest od 15 do 20 rokov väzenia alebo výnimočný trest.
V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov
pred 2 dňami
V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov
Trump odhalil detaily zásahu USA vo Venezuele. Tvrdí, že rozhodla tajná zbraň, ktorá vyradila obranu krajiny
včera o 10:50
Trump odhalil detaily zásahu USA vo Venezuele. Tvrdí, že rozhodla tajná zbraň, ktorá vyradila obranu krajiny
Biely zverejnil sfalšovanú fotografiu zadržanej právničky. V skutočnosti na záberoch neplakala
pred 3 dňami
Biely zverejnil sfalšovanú fotografiu zadržanej právničky. V skutočnosti na záberoch neplakala
Po proteste v Antverpách pobodali nožom šesť ľudí. Do davu protestujúcich sa na konci zamiešali útočníci
pred 3 dňami
Po proteste v Antverpách pobodali nožom šesť ľudí. Do davu protestujúcich sa na konci zamiešali útočníci
Kolegovia z práce vyhrali v lotérii milión dolárov. Deliť sa o ňu bude 29 ľudí
pred 3 dňami
Kolegovia z práce vyhrali v lotérii milión dolárov. Deliť sa o ňu bude 29 ľudí
Ekonomika Všetko
Zrážky zo mzdy v praxi: Čo vám môže zamestnávateľ strhnúť a prečo
pred 38 minútami
Zrážky zo mzdy v praxi: Čo vám môže zamestnávateľ strhnúť a prečo
20. 1. 2026 10:19
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
včera o 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zahraničie Všetko
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
pred 2 hodinami
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
včera o 14:00
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
pred 2 dňami
V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov
Slovensko Všetko
Zrážky zo mzdy v praxi: Čo vám môže zamestnávateľ strhnúť a prečo
pred 38 minútami
Zrážky zo mzdy v praxi: Čo vám môže zamestnávateľ strhnúť a prečo
pred hodinou
SHMÚ vydal výstrahy pred dažďom. Platia vo viacerých okresoch
včera o 16:35
Prečo niektorým domácnostiam neprišla energopomoc? Ministerka Saková má vysvetlenie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
včera o 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Ako to celé funguje v praxi?
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
pred 4 dňami
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
20. 1. 2026 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia