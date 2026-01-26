Z 1,8 miliardy dostal len 835 miliónov.
Americká lotéria Powerball má nového víťaza obrovského jackpotu. Šťastlivec zo štátu Arkansas vyhral 1,8 miliardy dolárov, no rozhodol sa pre jednorazové vyplatenie namiesto postupných splátok, uvádza Powerball v tlačovej správe.
V praxi to znamená, že si pred zdanením odniesol 834,9 milióna dolárov, teda menej než polovicu pôvodnej sumy. Jackpot padol v žrebovaní na Štedrý deň a ide o druhú najvyššiu výhru v histórii USA.
Výherca si mohol vybrať aj rozloženie celej sumy do 30 splátok počas takmer 30 rokov, čo by mu zabezpečilo plnú hodnotu jackpotu. Uprednostnil však okamžitý prístup k peniazom, čo je medzi víťazmi časté rozhodnutie, informoval New York Post.
Podľa zákonov štátu Arkansas môže zostať anonymný až tri roky, čo aj využil. Zástupcovia lotérie uviedli, že víťaz si ešte pred prevzatím výhry zabezpečil právne a finančné poradenstvo.