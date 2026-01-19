Pri prerušení živnosti účet zrušiť netreba, no klient na ňom nemôže robiť zmeny ani čerpať nové služby.
Zvýšené odvody nútia mnohých živnostníkov prehodnocovať, či sa im podnikanie ešte oplatí. Od začiatku roka stúpli minimálne odvody na 425,03 eura mesačne, čo je medziročne nárast o viac ako 80 eur, informuje portál Finsider.
Od júla navyše začne platiť mikroodvod do Sociálnej poisťovne vo výške 131,34 eura, ktorý budú musieť platiť aj živnostníci s nízkym príjmom. Odvody tak zaplatia aj tí, ktorí na živnosti zarobia len niekoľko stoviek eur mesačne.
Nezabudni na túto povinnosť
Pre mnohých podnikateľov je preto výhodnejšie živnosť zrušiť alebo prerušiť. V prípade zrušenia by nemali zabudnúť ani na podnikateľský účet v banke, ktorý môžu používať len počas aktívneho podnikania. Banky upozorňujú, že po ukončení živnosti je potrebné účet zrušiť, inak ho môžu ukončiť samy.
Pri prerušení živnosti účet zrušiť netreba, no klient na ňom nemôže robiť zmeny ani čerpať nové služby. Niektoré banky umožňujú účet zmeniť na osobný alebo firemný, ak živnostník prejde na s.r.o. Banky už zároveň evidujú zvýšený počet rušených živností.