SHMÚ vydal výstrahy pred dažďom. Platia vo viacerých okresoch

Meteorológovia upozorňujú na ojedinelé dažde.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred dažďom. Do 12:00 výstraha platí pre okresy Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Brezno, Detva, Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca. Výstrahy do 14:00 platia pre Rožňavu a Gelnicu.
„V okresoch sa ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 30 - 45 mm. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ informuje SHMÚ.
