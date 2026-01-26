V praxi však nejde o svojvoľné rozhodnutie zamestnávateľa, ale o postup presne určený zákonom.
Zrážky zo mzdy sú sumy, ktoré zamestnávateľ strháva zamestnancovi z výplaty ešte pred jej vyplatením. Ide o bežný postup v prípadoch, keď má zamestnanec zákonné povinnosti alebo dlhy, napríklad pri daniach, odvodoch či exekúcii. Hoci je táto téma pre mnohých citlivá, zamestnávateľ pri zrážkach nerozhoduje podľa vlastného uváženia, ale riadi sa presne stanovenými pravidlami.
Zrážky môžu vzniknúť priamo zo zákona alebo na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ich právny základ je upravený v príslušných právnych predpisoch, ktoré určujú, čo a v akej výške je možné zo mzdy zraziť. Zároveň tieto pravidlá zabezpečujú, aby zamestnancovi vždy zostala časť mzdy potrebná na základné životné výdavky.